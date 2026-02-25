Regina Tarin: El objetivo es llegar a la UFC, pero tengo opción de ir a WWE

Con tan sólo 21 años de edad Regina Tarin se consolida como el nuevo rostro femenil de México en las Artes Marciales Mixtas. La peleadora capitalina marcha con récord perfecto en el terreno profesional, por lo que su meta de llegar a la UFC como la siguiente gran estrella sigue intacta. Pero al mismo tiempo surge la opción de ingresar a la WWE como talento emergente, opción de la cual profundizó en exclusiva con La Razón de México.

“Puedo decir que me quede en las pruebas. Fui aceptada. Todavía hay cierto pasos y protocolos a seguir para estar dentro. No me cierro a nada. Cabe recalcar que mi meta sigue siendo llegar a UFC a corto, mediano y largo plazo. Eso no va a cambiar porque es mi meta. Pero estar en WWE es algo gigante. No me cierro a nada, no me quiero arrepentir de nada. Es una opción, pero no dejarías las MMA”, explicó la peleadora.

Durante su visita a La Razón Deportiva la atleta compartió detalles de su entrenamiento en la empresa más famosa de lucha libre en el mundo. Un mensaje directo por Instagram despertó su curiosidad. Amante de las nuevas experiencias y de probar sus habilidades, Regina Tarin aceptó la invitación y entrenó una semana con los mejores del mundo.

El Dato: La artemarcialista representó a México en el Mundial de MMA Juvenil de la IMMAF en 2022, en donde ganó plata peleando contra representantes de diferentes países.

“Mucha gente no se da cuenta o piensa que la lucha libre es un show. Pero es un deporte y cuando lo hice me di cuenta que es difícil. Nunca lo había entrenado. Hay que sacrificar mucho porque es muy físico. Yo soy peleadora de MMA, recibo golpes, pero la lucha libre es muy exigente. Mucha gente lo subestima. Es increíble, sí requiere mucho esfuerzo. No tenía idea de lo difícil que es el deporte”, comentó la peleadora.

Regina Tarin, apodada por Kill Bill por su estilo agresivo, cuenta con una foja profesional de 7-0. Su marca perfecta representa el gran nivel mostrado en empresas internacionales como Combate Global y Budo Sento, en donde fue campeona a los 19 años de edad. A pesar de su experiencia en la jaula, reconoció que hubo aspectos del pancracio que le costó dominar.

“Lo difícil fue que quedé marcada en la espalda cuando rebotas en las cuerdas. Algo que no fue tan físico, pero me costó trabajo fue expresar dolor, porque en MMA no puedes expresar nada. En la lucha libre tienes que ser muy expresivo con tus emociones y sí me sale porque tomé clases de actuación, pero es un contraste pasar de no expresar nada a todo. Me costó trabajo, pero me salió bien”, indicó.

A su corta edad, Regina Tarin sabe que el llamado de una empresa como WWE no es casualidad y que dado sus vínculos con UFC, puede ser el trampolín perfecto para pasar de la lucha libre a la empresa más famosa de Artes Marciales. Sin embargo, para lograr su sueño debe esforzarse mucho y sacrificar cosas importantes como el tiempo con su familia.

“Para ser el mejor tienes que dar el 100 por ciento. Poder dar el 100 en los dos deportes (MMA y lucha libre) es complicado, pero no es nada que no pueda lograr si me lo propongo. Sé que lo lograré. Mi vida es el deporte y vivo por ello. No veo a mi familia, no tengo vida social, no tengo nada. He sacrificado mucho para tener estas oportunidades”, aseveró.

Mientras define si su carrera será en el cuadrilátero o en la jaula, la mexicana sigue buscando combates, sin importar la disciplina, pues además de MMA, comentó que le gustaría pelear en striking, pues recientemente tuvo una gira por Tailandia, en donde aprendió de cerca las claves del Muay Thai.

“Me enamoré del Muay Thai. Mi última pelea de MMA la gané arriba. Me he adaptado bien al cambio. Me enfoco en mi distancia que es lo que favorece porque soy una peleadora muy alta, golpes contundentes y ser muy agresiva”, dijo Tarin, quien viene de un campamento en el país en donde el “arte de los ocho extremidades” es el deporte nacional.

“Es un país increíble, me enamoré de los entrenamientos, son súper duros. Me la viví entrenando porque fue de campamento. Peleé en una ciudad tailandesa, pues íbamos a hacer experiencia. Fue algo que ni siquiera puedo explicar. Estuvo muy bonito”, describió sobre su experiencia en la nación asiática.

La capitalina motivó a los aficionados a seguir de cerca su carrera, pues es una peleadora explosiva, que le gusta ir para adelante y entregar show en cada una de sus presentaciones, como lo ha demostrado en empresas como Budo, Combate Global y más.

85 por ciento de finalizaciones tiene Regina Tarin en su carrera profesional

“Siempre voy a buscar el nocaut. Si la pelea se va a los round completos estoy lista. La parte física estoy bien. Siempre pueden esperar a una Regina muy agresiva”, comentó en su visita a La Razón Deportiva la semana pasada.

La peleadora, Regina Tarin sabe que su carrera, aunque corta, ya inspira a decenas de personas. Y revela que en el futuro le gustaría “hacer un gimnasio para que entrenen niños y niñas” y que así puedan “salir de las calles y que tengan un futuro diferente”.

“No sabes lo feliz que me hace motivar a niñas y niños, incluso adultos. Me hace muy feliz ser un ejemplo bueno en un mundo lleno de cosas malas. El deporte es vida, a mí me salvó y me gusta ser un referente para que vean que se puede salir adelante y cumplir sus sueños”, terminó.

Récord MMA ı Foto: Especial