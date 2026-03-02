¿Cuándo y contra quién debuta México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 comienza este 5 de marzo y México debuta un día después, cuando el viernes 6 se vea las caras con su similar de Gran Bretaña en el Daikin Park, donde juegan como locales los Houston Astros de la MLB, en actividad del Grupo B de la competencia internacional.

México llega al Clásico Mundial de Beisbol 2026 con el recuerdo fresco del fenomenal desempeño que tuvo en la edición del 2023, en la que alcanzó la ronda de semifinales, donde fue superado por Japón, que a la postre se coronó tras vencer en la gran final al siempre favorito Estados Unidos.

Gran Bretaña es el primer obstáculo de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, que tendrá como sedes a las ciudades de Houston, Miami, Tokio y San Juan. Miami será la sede que recibirá los últimos partidos del evento, concretamente las semifinales y el duelo por el trofeo.

¿A qué otros países enfrentará México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México forma parte del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026. En dicho sector también se ubican Gran Bretaña, Italia, Brasil y Estados Unidos.

Brasil será el segundo contrincante de la novena mexicana en el certamen, seguida de Estados Unidos, mientras que el cuarto y último compromiso de los dirigidos por Benjamín Gil en la fase de grupos será ante Italia.

México disputará todos sus duelos de la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 en el Daikin Park de Houston, Texas. Los partidos ante Brasil, Estados Unidos e Italia están programados para llevarse a cabo los días 8, 9 y 11 de marzo, respectivamente.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El tercer lugar conseguido en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 es hasta el momento la mejor actuación de México en la historia del torneo que se celebró por primera vez en el 2006.

La del 2026 será la sexta participación de la Selección Mexicana en la historia de esta competencia, en la que su peor desempeño fue en el 2017 al quedar en el lugar 13 de 16 participantes.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está programado para llevarse a cabo del 5 al 17 de marzo, cuando se conozca al campeón de la justa en la que hasta el momento Japón es el máximo ganador con tres títulos.

EVG