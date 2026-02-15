Conoce el roster completo de México para el Clásico Mundial de Béisbol y las sorpresas en la convocatoria

México ya se prepara para el Clásico Mundial de Beisbol.

Estamos a unas cuantas semanas de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, donde se llevó a cabo la edición pasada del torneo, y esta vez México busca superar lo conseguido hace tres años para llegar hasta la final del torneo internacional.

Este 2026, Benjamín Gil volverá a comandar al combinado Tricolor en el Clásico Mundial y el entrenador ya reveló los 30 nombres que portarán la franela de México en busca de darle su primer título de este certamen a nuestro país.

Esta será la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol y la segunda vez que se disputa con 20 equipos, que son: México, Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Brasil, Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipei, Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Estos son los jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial

Benjamin Gil presentó su lista de 30 jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol en busca de llegar a la final del torneo.

Lanzadores

Javier Assad, LD

Brennan Bernardino, LZ

Taj Bradley, LD

Alex Carrillo, LD

Daniel Duarte, LD

Robert García, LZ

Luis Gastélum, LD

Andrés Muñoz, LD

Samy Natera Jr., LZ

Gerardo Reyes, LD

José Urquidy, LD

Víctor Vodnik, LD

Taijuan Walker, LD

José Alexander Armenta, LZ

Jesús Cruz, LD

Receptores

Alejandro Kirk, C

Alexis Wilson, C

Infielders

Jonathan Aranda, 2B

Nick Gonzales, 2B

Joey Meneses, 1B

Joey Ortiz, 3B

Jared Serna, 2B

Rowdy Téllez, 1B

Luis Urías, SS

Ramón Urías, 3B

Jardineros

Randy Arozarena, LF

Jarren Durán, CF

Tadeo Osuna, RF

Aalek Thomas, CF

Julián Ornelas, OF

Algunos jugadores de esta lista repetirán su participación en el Clásico Mundial de Béisbol e ilusionan a la afición con lo realizado hace tres años en Miami.

¡No se distraigan! 📢



Benjamín Gil fue directo: Hoy el momento es del Clásico Mundial de Beisbol🇲🇽🔥#EsMiSangre🩸 pic.twitter.com/33zRZHBPVg — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) February 13, 2026

México es uno de los equipos favoritos para el Clásico Mundial

México volverá a participar en el Clásico Mundial de Béisbol en busca de superar lo conseguido en 2023, cuando la Selección Mexicana logró llegar hasta las semifinales del torneo, en donde cayeron a manos de Japón.

Este año, en Miami, el equipo de Benjamín Gil vuelve a ser uno de los favoritos del torneo, aunque no será un camino sencillo, pues en su grupo tendrán que medirse ante Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

En caso de avanzar a los cuartos de final, podrían medirse por un boleto a las semifinales ante Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá o Colombia.

