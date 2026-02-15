Conoce el roster completo de México para el Clásico Mundial de Béisbol y las sorpresas en la convocatoria

Estamos a unas cuantas semanas de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, donde se llevó a cabo la edición pasada del torneo, y esta vez México busca superar lo conseguido hace tres años para llegar hasta la final del torneo internacional.
Este 2026, Benjamín Gil volverá a comandar al combinado Tricolor en el Clásico Mundial y el entrenador ya reveló los 30 nombres que portarán la franela de México en busca de darle su primer título de este certamen a nuestro país.
Esta será la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol y la segunda vez que se disputa con 20 equipos, que son: México, Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Brasil, Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipei, Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.
Estos son los jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial
Benjamin Gil presentó su lista de 30 jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol en busca de llegar a la final del torneo.
Lanzadores
- Javier Assad, LD
- Brennan Bernardino, LZ
- Taj Bradley, LD
- Alex Carrillo, LD
- Daniel Duarte, LD
- Robert García, LZ
- Luis Gastélum, LD
- Andrés Muñoz, LD
- Samy Natera Jr., LZ
- Gerardo Reyes, LD
- José Urquidy, LD
- Víctor Vodnik, LD
- Taijuan Walker, LD
- José Alexander Armenta, LZ
- Jesús Cruz, LD
Receptores
- Alejandro Kirk, C
- Alexis Wilson, C
Infielders
- Jonathan Aranda, 2B
- Nick Gonzales, 2B
- Joey Meneses, 1B
- Joey Ortiz, 3B
- Jared Serna, 2B
- Rowdy Téllez, 1B
- Luis Urías, SS
- Ramón Urías, 3B
Jardineros
- Randy Arozarena, LF
- Jarren Durán, CF
- Tadeo Osuna, RF
- Aalek Thomas, CF
- Julián Ornelas, OF
Algunos jugadores de esta lista repetirán su participación en el Clásico Mundial de Béisbol e ilusionan a la afición con lo realizado hace tres años en Miami.
México es uno de los equipos favoritos para el Clásico Mundial
México volverá a participar en el Clásico Mundial de Béisbol en busca de superar lo conseguido en 2023, cuando la Selección Mexicana logró llegar hasta las semifinales del torneo, en donde cayeron a manos de Japón.
Este año, en Miami, el equipo de Benjamín Gil vuelve a ser uno de los favoritos del torneo, aunque no será un camino sencillo, pues en su grupo tendrán que medirse ante Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.
En caso de avanzar a los cuartos de final, podrían medirse por un boleto a las semifinales ante Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá o Colombia.
