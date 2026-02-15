Béisbol

Conoce el roster completo de México para el Clásico Mundial de Béisbol y las sorpresas en la convocatoria

La Selección Mexicana de Béisbol ya se prepara para participar en el Clásico Mundial de Béisbol y superar lo conseguido en 2023

México ya se prepara para el Clásico Mundial de Beisbol.
México ya se prepara para el Clásico Mundial de Beisbol. Foto: X @MexicoBeis
Por:
Diego Chávez Ortiz

Estamos a unas cuantas semanas de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, donde se llevó a cabo la edición pasada del torneo, y esta vez México busca superar lo conseguido hace tres años para llegar hasta la final del torneo internacional.

Este 2026, Benjamín Gil volverá a comandar al combinado Tricolor en el Clásico Mundial y el entrenador ya reveló los 30 nombres que portarán la franela de México en busca de darle su primer título de este certamen a nuestro país.

Esta será la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol y la segunda vez que se disputa con 20 equipos, que son: México, Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Brasil, Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipei, Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

México será uno de los 20 participantes en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Estos son los jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial

Benjamin Gil presentó su lista de 30 jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial de Béisbol en busca de llegar a la final del torneo.

Lanzadores

  • Javier Assad, LD 
  • Brennan Bernardino, LZ 
  • Taj Bradley, LD 
  • Alex Carrillo, LD 
  • Daniel Duarte, LD 
  • Robert García, LZ 
  • Luis Gastélum, LD 
  • Andrés Muñoz, LD 
  • Samy Natera Jr., LZ
  • Gerardo Reyes, LD 
  • José Urquidy, LD 
  • Víctor Vodnik, LD 
  • Taijuan Walker, LD 
  • José Alexander Armenta, LZ 
  • Jesús Cruz, LD

Receptores

  • Alejandro Kirk, C 
  • Alexis Wilson, C

Infielders

  • Jonathan Aranda, 2B 
  • Nick Gonzales, 2B 
  • Joey Meneses, 1B 
  • Joey Ortiz, 3B 
  • Jared Serna, 2B 
  • Rowdy Téllez, 1B 
  • Luis Urías, SS 
  • Ramón Urías, 3B

Jardineros

  • Randy Arozarena, LF
  • Jarren Durán, CF 
  • Tadeo Osuna, RF 
  • Aalek Thomas, CF 
  • Julián Ornelas, OF

Algunos jugadores de esta lista repetirán su participación en el Clásico Mundial de Béisbol e ilusionan a la afición con lo realizado hace tres años en Miami.

México es uno de los equipos favoritos para el Clásico Mundial

México volverá a participar en el Clásico Mundial de Béisbol en busca de superar lo conseguido en 2023, cuando la Selección Mexicana logró llegar hasta las semifinales del torneo, en donde cayeron a manos de Japón.

Este año, en Miami, el equipo de Benjamín Gil vuelve a ser uno de los favoritos del torneo, aunque no será un camino sencillo, pues en su grupo tendrán que medirse ante Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

En caso de avanzar a los cuartos de final, podrían medirse por un boleto a las semifinales ante Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá o Colombia.

