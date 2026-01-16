Clásico Mundial de Beisbol 2026: Cuándo se juega y todo lo que debes saber del torneo

El mundo se prepara para lo que será la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, en donde la Selección Mexicana buscará representar de la mejor manera al país y lo jugará con peloteros del más alto nivel, que intentarán mejorar el tercer puesto obtenido el torneo anterior. Este año el certamen se realiza en marzo, en tres sedes.
México se quedó muy cerca de llegar a la final, pero perdió en semifinales ante Japón, equipo que se quedó con el título en el pasado Clásico Mundial de Beisbol. La novena nipona comandad por Shohei Ohtani venció a Estados Unidos en la final.
¿Cómo y cuándo se juega el Clásico Mundial de Beisbol?
El Clásico Mundial de Beisbol se juega del 5 de marzo y al 17. La final se realiza en en Miami, pero el torneo tendrá tres sedes; Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. Hay tres grupos conformados por cinco equipos. El formato inicial es Round-Robin, lo que quiere decir todos contra todos en el grupo.
¡Ya dénle el Puskas! Ousmane Dembélé hace un gol de otro planeta en triunfo de PSG sobre Lille (VIDEO)
Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Los equipos que ganen en Japón jugarán la siguiente ronda en Miami, mientras que los que avancen en Puerto Rico disputarán los siguientes compromisos en Houston. Las novenas que alcancen las semifinales jugarán en Miami, en donde eventualmente será la gran final.
- Grupo A-Juega en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico-Del viernes 6 al miércoles 11 de marzo
- Grupo B-Juega en el Parque Daikin de Houston- Del viernes 6 al miércoles 11 de marzo
- Grupo C-Juega en el Tokio Dome de Japón- Del jueves 5 de marzo al martes 10 de marzo
- Grupo D-Juega en el Estadio loanDepot de Miami-Del jueves 5 de marzo al martes 10 de marzo. La casa de los Marlins también tendrá acción de todas las rondas, incluyendo las semifinales y final
Estos son los grupos del Clásico Mundial de Beisbol
- Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia
- Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil
- Grupo C: Japón, Australia, Corea, República Checa, China Taipei
- Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua
La Selección Mexicana de Beisbol quedó ubicada en el Grupo B, al lado de cuatro grandes equipos; Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Un sector complicado, pero la actualidad del equipo da para pensar que pueden avanzar de ronda.
aar