Clásico Mundial de Beisbol 2026: Cuándo se juega y todo lo que debes saber del torneo

Jugadores de la selección mexicana celebran su triunfo sobre Puerto Rico en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2023

El mundo se prepara para lo que será la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, en donde la Selección Mexicana buscará representar de la mejor manera al país y lo jugará con peloteros del más alto nivel, que intentarán mejorar el tercer puesto obtenido el torneo anterior. Este año el certamen se realiza en marzo, en tres sedes.

México se quedó muy cerca de llegar a la final, pero perdió en semifinales ante Japón, equipo que se quedó con el título en el pasado Clásico Mundial de Beisbol. La novena nipona comandad por Shohei Ohtani venció a Estados Unidos en la final.

100 días para volver a gritar juntos: ¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽



Vamos por ese Clásico Mundial 2026 🏆 🔜 #MéxicoDeMiSangre 🩸 pic.twitter.com/GGA2cEaSZY — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) November 24, 2025

¿Cómo y cuándo se juega el Clásico Mundial de Beisbol?

El Clásico Mundial de Beisbol se juega del 5 de marzo y al 17. La final se realiza en en Miami, pero el torneo tendrá tres sedes; Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. Hay tres grupos conformados por cinco equipos. El formato inicial es Round-Robin, lo que quiere decir todos contra todos en el grupo.

Las dos mejores selecciones de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Los equipos que ganen en Japón jugarán la siguiente ronda en Miami, mientras que los que avancen en Puerto Rico disputarán los siguientes compromisos en Houston. Las novenas que alcancen las semifinales jugarán en Miami, en donde eventualmente será la gran final.

El camino empieza pronto 🔜



Te presentamos los 2️⃣ duelos de preparación que sostendremos previo al Clásico Mundial 🌎🏆#MéxicoDeMiSangre 🩸 pic.twitter.com/L5Xk02TRfF — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) November 6, 2025

Grupo A-Juega en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico-Del viernes 6 al miércoles 11 de marzo

Grupo B-Juega en el Parque Daikin de Houston- Del viernes 6 al miércoles 11 de marzo

Grupo C-Juega en el Tokio Dome de Japón- Del jueves 5 de marzo al martes 10 de marzo

Grupo D-Juega en el Estadio loanDepot de Miami-Del jueves 5 de marzo al martes 10 de marzo. La casa de los Marlins también tendrá acción de todas las rondas, incluyendo las semifinales y final

Estos son los grupos del Clásico Mundial de Beisbol

Grupo A: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Colombia

Grupo B: Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña, Brasil

Grupo C: Japón, Australia, Corea, República Checa, China Taipei

Grupo D: Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel, Nicaragua

Como que alguien dejó el botón de “repetir” activado ¿verdad, mi @USABaseball?👀

#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/0CjwXG1WBu — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) January 9, 2026

La Selección Mexicana de Beisbol quedó ubicada en el Grupo B, al lado de cuatro grandes equipos; Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Un sector complicado, pero la actualidad del equipo da para pensar que pueden avanzar de ronda.

