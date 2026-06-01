Matías Almeyda despeja TODAS las dudas sobre el futuro de Anthony Martial y Esteban Andrada con el Monterrey

En su presentación oficial como entrenador del Monterrey, Matías Almeyda aseguró que el delantero francés Anthony Martial no entra en los planes del club para el próximo Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Quien sí entra en planes es el portero argentino Esteban Andrada, quien se fue un año a préstamo con el Real Zaragoza.

“Son jugadores que finalizan ahora y no van a ser parte de lo que viene. Hoy nos presentamos y hay otro grupo, yo empiezo a contar de acá, hacia adelante, lo que está de acá hacía atrás no es mío”, aseguró el Pelado tras ser cuestionado por el atacante galo y el guardameta sudamericano.

¡ANTHONY MARTIAL FUERA DEL EQUIPO! 🚨



Matías Almeyda deja en claro que habrá bajas y no negociables en el equipo. Al principio confirmaba que Esteban Andrada no seguiría en el plantel, pero al parecer hubo una confusión y al final confirma que sí sigue, veremos cómo manejan el… pic.twitter.com/8CssCKfxUk — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) June 1, 2026

“Andrada sigue, me confundí de nombres, Andrada sigue”, corrigió momento después Matías Almeyda acerca de Esteban Andrada, luego de que Walter Erviti, director deportivo del Monterrey, le hizo ver su error en torno al futuro del guardameta.

El bajo rendimiento de Anthony Martial con Monterrey

Anthony Martial generó muchas expectativas a su llegada a la Liga MX con el Monterrey en el transcurso del Torneo Apertura 2025, pero su rendimiento en la cancha ha estado muy alejado de todo lo que se esperaba del exariete del Manchester United.

El atacante de 30 años de edad solamente hizo un gol en 20 partidos oficiales con La Pandilla, además que registró tres asistencias.

El único gol de Anthony Martial con el Monterrey fue en el triunfo por 5-1 sobre Mazatlán en la Jornada 3 del Clausura 2026. Lo hizo en un contrarremate tras haber fallado un penalti.

Almeyda quiere regresar a Monterrey a los primeros planos de la Liga MX

Matías Almeyda sabe que el Monterrey ya no tiene más tiempo para seguirle fallando a su afición, pues desde el 2019 no se corona en la Liga MX y en el pasado Clausura 2026 tuvo su peor campaña en 19 años al terminar en el decimotercer lugar con 18 unidades.

Ante este panorama, el estratega procedente del Sevilla, quien firmó un contrato por dos años con opción a uno más con los norteños, dejó en claro que está listo para afrontar el reto y que hará todo lo que esté en sus manos para que el resurgir de La Pandilla sea lo más rápido posible.

“Me gustan los desafíos y no voy a esquivar ni a poner excusas. Entiendo los tiempos. Mentir y prometer no están dentro de mi ser, sí trabajar. Los equipos de fútbol son iguales que la construcción de una casa y estamos dentro de un castillo. Entra en una reconstrucción que lleva tiempo. Nunca sabemos cuánto, intentaremos que ese tiempo sea el más corto posible”, subrayó.

EVG