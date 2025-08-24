La Selección Mexicana de Beisbol Infantil es campeona del mundo ante Estados Unidos en la World Series 2025

La Selección Mexicana de Beisbol Infantil realizó un estupendo trabajo en la final de la World Series 2025 al vencer a su similar de Estados Unidos para proclamarse campeones en un partido donde solo se presentó un equipo y fue el del entrenador Fernando Galindo.

Los pequeños beisbolistas vencieron a sus rivales por un marcador de diez carreras a dos en el partido por el título del Cal Ripken World Series Babe Ruth League U-8, así que todos los jugadores que participaron en el torneo eran jóvenes entre 8 y 9 años de edad.

Durante el último episodio, donde México se llevó la victoria, Milán ‘Búfalo’ Zazueta fue el encargado de lanzar la pelota para el primera base, Carlos Vaca, para conseguir el último out del compromiso y cerrar la pizarra en diez carreras a dos.

México Campeón del Mundo



Niños beisbolistas mexicanos 🇲🇽 de entre 7 y 9 años ganaron al equipo de #EEUU 🇺🇸, 10 carreras a 2, la “World Series Champions cal Ripken babe Ruth League 8U”



Así el en el que 7 niños de Culiacán, 1 de Mazatlán, 2 de Tijuana y 2 de Ensenada marcan el… pic.twitter.com/QfGFz93rLc — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 24, 2025

El mismo Zazueta tuvo una actuación formidable durante el partido de esta tarde y consiguió diez ponches en 4IP, mientras que su compatriota Carlos López fue el encargado de cerrar el partido con dos entradas impecables.

Como es una costumbre, el norte de nuestro país es el sector donde más gusta el rey de los deportes y en esta Selección Mexicana Infantil no fue la excepción, ya que fueron 12 niños los que participaron, de los cuales siete son de Culiacán, dos de Tijuana y ensenada, y uno de Mazatlán.

Esta fue la alineación de la Selección Mexicana Infantil para la final

El profesor Fernando Galindo, entrenador de la Selección Mexicana Infantil de Beisbol, mandó a sus mejores jugadores para iniciar el partido y el coach realizó una gran elección de jugadores, pues terminaron llevándose la victoria esta tarde.

Pitcher: Milan el Búfalo Zazueta #17

Catcher: Abraham Enríquez #26

Primera Base: Carlos Vaca #99

Segunda Base: Roberto el Roki Cruz #22

Tercera Base: Carlos verdugo #7

Campo Corto: Erik Altamirano #9

Jardín izquierdo: Yadier Mondaca #20

Jardín Central: Carlos el Chapo López

Jardín Derecho: Humberto Chuky Huizar

Bateador Designado: Gabriel Espinoza #6

Relevos: Matheo Quintero #34 y Ian Canseco #23

Al final, Milán ‘El Búfalo’ Zazueta y Carlos Vaca fueron los dos jugadores involucrados en la jugada final, la cual de dio la victoria a los niños mexicanos y celebraron por todo lo alto esta victoria ante el rival más fuerte de la competencia.

🚨#ÚLTIMAHORA | ¡Campeones! La Selección Mexicana de Beisbol Infantil brilló en la final de la World Series 2025 al vencer a Estados Unidos y llevarse el título.

🎉 Un triunfo histórico que celebra el talento de los más pequeños en el diamante.https://t.co/7YDDeajhLq… pic.twitter.com/VBAeSCJkk5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 24, 2025

¿Cuál fue el torneo que ganaron los niño de la Selección Mexicana Infantil?

La Selección Mexicana Infantil se proclamó campeona de la Cal Ripken World Series Babe Ruth League U-8, la cual es una división de la Babe Ruth League, una liga internacional juvenil que tiene sede en Estados Unidos, y tiene diferentes divisiones.

Los niños mexicanos salieron campeones en la división Rookie, que está diseñada para niños entre siete y ocho años de edad, pero dentro de la Babe Ruth League hay torneos para niños desde cuatro hasta seis años y jóvenes de entre 16 y 18 años.

Esta liga tiene la finalidad ayudar a los niños y jóvenes beisbolistas a tener un desarrollo deportivo óptimo y que puedan seguir creciendo en el deporte con torneos bastante reñidos e interesantes.

