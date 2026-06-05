¡Como en casa! Corea del Sur tiene el mejor de los recibimientos en México con mariachi incluido (VIDEO)

Son Heung-min fue la principal atracción de Corea del Sur a la llegada de su selección a México para el Mundial 2026.

Los jugadores e integrantes de Corea del Sur recibieron la calidez del público mexicano a su llegada a Guadalajara, su base durante la celebración del Mundial 2026, en el que serán el segundo rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos

Con mariachi incluido fueron recibidos los Guerreros Taegeuk, como se le denomina al conjunto asiático, que disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en México.

Liderados por su principal figura Son Heung-min, los futbolistas de Corea del Sur fueron recibidos en medio de una atmósfera de fiesta, la cual incluyó camisetas, banderas y aplausos no solamente de mexicanos, pues también aficionados surcoreanos esperaban a los representantes de su selección a su llegada a Guadalajara.

Son Heung-min roba las miradas en llegada de Corea

Son Heung-min, actual jugador del LAFC, fue la principal atracción del público mexicano en Guadalajara ante la llegada de Corea del Sur a la perla tapatía con motivo de la celebración del Mundial 2026.

Decenas de niños, jóvenes y adultos se dieron cita a las afueras de un céntrico hotel en la capital de Jalisco para recibir con vítores, pancartas y posters a los integrantes de la selección asiática.

Según información oficial, la selección de Corea del Sur estará hospedada en un conocido hotel localizado frente a la Expo Guadalajara y entrenará en Verde Valle, instalaciones de Chivas.

COREA DEL SUR LLEGÓ A GUADALAJARA🇰🇷🌎



La Selección de Corea del Sur, arribó a su hotel base en la perla tapatía para iniciar su concentración mundialista



Tendrán 2 partidos del mundial en el Estadio Guadalajara🏟️



🆚🇨🇿-11 de junio🗓️

🆚🇲🇽-18 de junio🗓️@notijaliscotv_ pic.twitter.com/5AysmlPUSm — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) June 5, 2026

Guadalajara, casa de Corea del Sur en el Mundial 2026

Corea del Sur jugará sus primeros dos partidos del Mundial 2026 en Guadalajara, en el estadio de las Chivas.

Los Guerreros Taegeuk debutan el 11 de junio contra Chequia. Una semana más tarde, el jueves 18, también en el Estadio AKRON, los dirigidos por Hong Myung-bo, enfrentan a México en la segunda jornada del Grupo A.

Posteriormente, Corea del Sur se trasladará a Monterrey para medir fuerzas ante Sudáfrica en la tercera y última jornada de la primera ronda del Mundial 2026.

EVG