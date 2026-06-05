Nuevo León estrena 550 canchas escolares previo al Mundial 2026

Samuel García Sepúlveda supervisa una de las nuevas canchas de fútbol 7 con pasto sintético instaladas en planteles educativos de Nuevo León.

A pocos días de que suene el silbatazo de arranque del Mundial FIFA 2026, Nuevo León lleva la delantera del partido con la construcción de 550 nuevas canchas de primer nivel. Con esta infraestructura, el Gobierno Estatal aprovecha la justa mundialista para dejar un legado escolar que vincula deporte, educación, salud, convivencia y espacios de calidad para niñas, niños y adolescentes.

Con el liderazgo del Gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, la meta trazada de la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” bajo su administración ha sido superada casi al doble de su objetivo inicial de 300 espacios deportivos.

El programa escolar abarca 34 hectáreas de terreno distribuidas en los municipios del estado para fomentar hábitos sanos desde la infancia. ı Foto: Gobierno Nuevo León

A poco tiempo de vivir la Copa del Mundo en la entidad, la gestión del Mandatario estatal demuestra que el legado mundialista también puede construirse desde las escuelas, con espacios dignos, modernos y seguros para que niñas, niños y adolescentes practiquen deporte, convivan y fortalezcan su desarrollo.

El alcance de este programa coloca a Nuevo León como un referente nacional en materia de espacios deportivos escolares. De acuerdo con el Gobernador, la dimensión de esta apuesta supera experiencias realizadas en otros procesos mundialistas.

“Cuando fue el Mundial de Qatar, el país completo construyó 100 canchas; cuando fue el Mundial de Brasil, Brasil completo 300 canchas. Y aquí, en Nuevo León, solitos, 550 canchas”, subrayó García Sepúlveda.

Desde inicios de año, el gobernador subrayó que 2026 sería un año decisivo para la educación y el deporte, lo cual se cumple con la conclusión de 550 campos de fútbol.

“Nuestra meta era 300 canchas y llegamos a 550 por todo Nuevo León. Y lo logramos antes del Mundial.

Además de los campos deportivos, la administración estatal anunció la construcción de 30 nuevas escuelas y cinco preparatorias este año. ı Foto: Gobierno Nuevo León

“Ahora, las niñas y los niños tienen las mejores canchas en sus escuelas y nuestros jóvenes deportistas también cuentan con espacios de PRIMER NIVEL como el nuevo Estadio Bicentenario y el Centro de Alto Rendimiento”, subrayó García Sepúlveda.

Una de las primeras canchas se construyó en la escuela secundaria No. 11 “Jaime Torres Bodet”, donde el Mandatario subrayó que la iniciativa estaba enfocada a desarrollar hábitos sanos en las infancias y en fomentar el desarrollo integral del alumnado.

Estudiantes de nivel básico estrenan los espacios deportivos de primer nivel construidos previo al arranque de la Copa del Mundo 2026. ı Foto: Gobierno Nuevo León

“Este Mundial es la oportunidad para que Nuevo León saque su mejor versión; el Gobierno está listo, estamos preparados, queremos que Nuevo León luzca a nivel mundial, que vean nuestro gran estadio de los Rayados, que conozcan nuestros parques, que conozcan nuestras nuevas carreteras, que conozcan nuestros nuevos aeropuertos, la Aduana, la nueva presa León”, expresó García Sepúlveda.

Después de la inauguración de los primeros espacios, el Gobierno del Estado aceleró el proceso para brindar espacios dignos en los que promueve las actividades escolares y la participación de los estudiantes a través del deporte como herramienta para su desarrollo integral.

Además de los campos deportivos, la administración estatal anunció la construcción de 30 nuevas escuelas y cinco preparatorias este año. ı Foto: Gobierno Nuevo León

De esa forma, Nuevo León cuenta actualmente con 34 hectáreas de canchas en los niveles básico y medio superior, que buscan fortalecer las habilidades técnicas, sociales y emocionales, así como valores como el trabajo en equipo y el respeto.

Esta extensión se encuentra distribuida principalmente en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Cadereyta Jiménez, Juárez, San Nicolás de los Garza, Salinas Victoria, Escobedo, Santa Catarina, García, General Terán, Santiago, Apodaca y Pesquería.

Samuel García Sepúlveda supervisa una de las nuevas canchas de fútbol 7 con pasto sintético instaladas en planteles educativos de Nuevo León. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Además de San Pedro Garza García, Allende, Sabinas Hidalgo, Abasolo, Anáhuac, Aramberri, Bustamante, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Doctor Arroyo, Doctor González, General Bravo, Doctor Coss, El Carmen, General Treviño, Zaragoza, Hidalgo, Higueras, Hualahuises, Iturbide, Lampazos, Linares.

El proyecto también llegó a Galeana, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, Rayones, Villaldama, Vallecillo y Zuazua.

Estudiantes de nivel básico estrenan los espacios deportivos de primer nivel construidos previo al arranque de la Copa del Mundo 2026. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Todos los municipios se han beneficiado de la construcción de canchas deportivas de fútbol 7 de pasto sintético y de otras tantas en planteles educativos, para ofrecer espacios dignos y seguros para la formación integral del alumnado.

Con la estrategia de los campos de fútbol, más de 650 mil niñas, niños y adolescentes, como deportistas, cuentan con áreas deportivas de primer nivel, modernas y de calidad, con la seguridad necesaria para desenvolverse en sus actividades físicas.

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda (@samuel_garcias), superó con creces la estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, alcanzando la cifra de 550 nuevas canchas de fútbol. 📈💼



Este esfuerzo sin precedentes beneficia… pic.twitter.com/T4AIrk3HXU — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 5, 2026

Por si fuera poco, al programa se sumó el anuncio de la creación de 30 nuevos planteles educativos, refrendando una vez más el compromiso con la educación, noticia que reveló el Mandatario estatal al alcanzar la cancha número 520.

“Y también quiero decirles que vamos a construir este año 30 nuevas escuelas y cinco nuevas prepas. Un aplauso al ICIFED para todos nuestros niños: vamos a apoyar la educación", resaltó García Sepúlveda.

En el ambiente futbolístico que vive la entidad con el Mundial, la iniciativa incluyó la realización de torneos para imprimir la pasión del deporte, como el Mundialito Escolar en el que participaron 2 mil 880 estudiantes de todo el estado.

Con estas acciones, Nuevo León no solo llega a la Copa del Mundo con infraestructura deportiva de primer nivel, sino también con un legado escolar que permanecerá en las comunidades educativas mucho después del silbatazo final.

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