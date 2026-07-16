Asesinan a Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan

Josué Martínez Contreras, director del medio Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Puebla, se informó la mañana de este jueves 16 de julio del 2026.

La primera información señala que Josué Martínez Contreras fue atacado poco después de las 8:00 horas, a unos metros de su domicilio.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan lamentó el homicidio.

TE RECOMENDAMOS: Con acción de inconstitucionalidad MC impugnará la reforma para blindar a Nahle

“Con profundo pesar, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan expresa sus más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento del Lic. Josué Martínez Contreras, Director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan.

“Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor”, posteó el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan.

Imagen oficial. ı Foto: Especial.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados, a bordo de una motocicleta, llegaron al domicilio del comunicador y dispararon seis veces contra él, dejándolo herido de gravedad.

De acuerdo con medios locales la agresión contra Josué Martínez Contreras fue en presencia de su esposa e hijo.

Reportes extraoficiales y familiares de Josué Martínez Contreras aseguraron que éste recibió amenazas de muerte meses antes del ataque.

Te puede interesar:

- Prepreprecampañas: disputa en redes ya se libra con gasto de millones de pesos

- Cuestiona CSP “declaración desafortunada” de la DEA

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR