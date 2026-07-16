Crece cifra de menores imputados en estados

El reciente hecho en el que tres menores de edad asesinaron a un conductor de taxi por aplicación en Mexicali, Baja California, está en consonancia con un aumento de adolescentes imputados en las carpetas de investigación por la comisión de delitos, y 2024 se posicionó como el año con mayores casos desde 2018.

La reciente Estadística sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026 (EPACOL) elaborada por el Inegi reveló que, durante 2024, 35 mil 193 personas adolescentes fueron imputadas en las carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes. De éstos, 27 mil 669 son del sexo masculino y seis mil 357, mujeres, mientras que el resto no fue identificado.

El Dato: LOS SEÑALADOS están acusados de homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo y delitos en materia de inhumación y exhumación de cadáveres.

Durante 2024 se tuvo la cifra más alta de jóvenes imputados en los siete años previos, en niveles que representan 6.7 por ciento más que los observados en 2023, cuando se reportaron 32 mil 852.

El creciente problema de los menores con la ley se vio reflejado ayer, cuando la Fiscalía de Baja California detuvo a tres

—dos hombres y una mujer— acusados del homicidio de Flaviano López, conductor de taxi por aplicación.

Los hoy acusados, que presuntamente cometieron el crimen luego de solicitar un viaje, no sólo perpetraron el homicidio disparándole en la cabeza al hombre cuando conducía, sino que también le prendieron fuego y registraron en sus teléfonos celulares el momento en que se deshacían del cadáver.

5 años de pena puede alcanzar la acusada y su hermano, tres

De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los presuntos responsables podrían alcanzar penas que oscilan entre tres y cinco años en internamiento, de ser encontrados culpables.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, reconoció que el caso conmocionó a la sociedad bajacaliforniana.

La fiscal detalló que el viaje fue solicitado por una joven y durante el trayecto dispararon contra el conductor a “sangre fría”.

“Fue solicitado su servicio por una de los menores para que los trasladara de Villa Verde a la colonia Satélite para ir a convivir con unos amigos. Ella, en compañía de su hermano y de un tercer joven —ella de 16, su hermano de 15 y un amigo de ellos de 13 años—, abordaron el vehículo. Él (conductor) tomó ese viaje y en el trayecto le disparan a sangre fría en la cabeza con un arma de fuego que traían”, apuntó la fiscal.

EL PROBLEMA SE AGRAVA ı Foto: Especial

Éste, sin embargo, no es el único caso en el que un menor de edad se ve involucrado en un delito de esta naturaleza, pues el pasado 24 de marzo un adolescente, que se declaró simpatizante de los grupos radicales incels, asesinó con un rifle de asalto a dos maestras de la preparatoria Antón Makárenko en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En esa ocasión, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que el crimen contra las profesoras fue un ataque directo perpetrado por un alumno de 15 años.

El hecho ocasionó que el mismo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se pronunciara a favor de juzgar a los jóvenes como adultos, lo que pretendió escalar el tema a un debate nacional que no se ha dado.