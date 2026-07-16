Claudia Sheinbaum y Mara Lezama recorren inmediaciones del Parque del Jaguar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una gira prioritaria de trabajo en el estado de Quintana Roo, donde fue recibida por la gobernadora de la entidad, Mara Lezama Espinosa.

Durante el encuentro, ambas mandatarias llevaron a cabo un recorrido detallado por el territorio para atender de forma directa diversas necesidades locales.

La visita oficial incluyó una inspección minuciosa en las inmediaciones del Parque del Jaguar, uno de los puntos emblemáticos de la región.

Asimismo, la Presidenta de México y la Gobernadora de Quintana Roo caminaron por la zona turística y por distintas demarcaciones estratégicas de la ciudad de Tulum.

El recorrido tuvo como eje principal la revisión y atención, directamente en territorio, de los temas prioritarios que afectan a las y los habitantes de la comunidad de Tulum.

🤝🇲🇽 Es un privilegio tener a nuestra presidenta, la doctora @Claudiashein, en #QuintanaRoo, la recibimos con todo el cariño de su pueblo.



Juntas recorrimos el Parque del Jaguar, la zona turística y distintos puntos de la ciudad de Tulum para revisar y atender, en territorio,… pic.twitter.com/vbBTj7doXc — Mara Lezama (@MaraLezama) July 17, 2026

La supervisión directa permitió coordinar las estrategias gubernamentales en las áreas de mayor impacto social de la localidad.

De acuerdo con lo expresado por la gobernadora Mara Lezama, la presencia de la titular del Ejecutivo federal representa un privilegio y refleja el aprecio que el pueblo quintanarroense profesa hacia su mandato.

La funcionaria estatal enfatizó la relevancia del trabajo coordinado entre ambos niveles de gobierno para el desarrollo regional.

Mediante este esfuerzo conjunto en territorio quintanarroense, las administraciones federal y estatal buscan consolidar la construcción de justicia social.

Para este fin, se mantienen agendas específicas destinadas al impulso de diversas obras públicas, acciones institucionales y proyectos de desarrollo.

Estas directrices gubernamentales coordinadas tienen el firme propósito de trasladar bienestar integral y beneficios tangibles hacia cada rincón del estado.

Con la conclusión de la gira en Tulum, los equipos técnicos continuarán evaluando el avance de los compromisos adquiridos en materia de infraestructura y desarrollo social.

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JVR