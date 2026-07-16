‘¿Ustedes creen?’: Marina del Pilar cuestiona a Jaime Bonilla tras negar contacto por su visa

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, rechazó los señalamientos realizados por su antecesor, Jaime Bonilla, y puso en duda la credibilidad del exmandatario, luego de que éste negara haberla contactado para realizar gestiones relacionadas con su visa estadounidense.

La mandataria estatal ironizó sobre la versión de Bonilla, quien aseguró que ni siquiera contaba con su número telefónico, y sostuvo que, por los cargos que ambos ocuparon en el pasado, resulta poco creíble esa afirmación.

“Dice que no tiene mi teléfono, imagínate, ¿ustedes creen? Fue gobernador, yo presidenta municipal, eso está muy fácil. Yo deseo que Dios lo bendiga, como siempre”, expresó.

Aunque evitó responder de manera puntual a las nuevas acusaciones lanzadas por Bonilla, quien también la ha señalado de presuntos vínculos con el narcotráfico, Ávila insistió en que su gobierno está concentrado en los resultados de su administración.

Afirmó que Baja California registra avances en reducción de la pobreza, captación de inversión extranjera, generación de empleos y ejecución de obras públicas, además de impulsar proyectos como una planta desaladora y programas alimentarios dirigidos a estudiantes.

“Nosotros seguimos trabajando, aquí estamos. Baja California es el Estado que más ha disminuido la pobreza a nivel nacional, estamos dentro del top nacional en inversión extranjera directa, con más generación de empleos, estamos invirtiendo como nunca antes en obra pública e infraestructura”, sostuvo.

Visiblemente nerviosa, Marina del Pilar no encuentra argumentos para rebatir a Bonilla y, en lugar de responder, le pregunta a los reporteros si le creen a Jaime.



Esto no va a terminar bien para Marina. pic.twitter.com/bGD2AtW8DW — Vero Islas (@LOVREGA) July 16, 2026

La gobernadora resumió su postura frente a las críticas con la frase: “Trabajo mata grilla”, y aseguró que continuará gobernando “de frente al pueblo” y “con la cabeza en alto”.

En su respuesta también cuestionó la credibilidad de Bonilla al recordar polémicas pasadas relacionadas con su trayectoria académica.

“Ya conocemos, desde decir que es ingeniero de la UNAM, donde la mismísima UNAM tuvo que salir a decir que es una total mentira, entre muchas otras más que ya sabemos”, declaró.

Ávila afirmó que las investigaciones deben aplicarse sin excepciones y concluyó con una advertencia dirigida a quien incurra en irregularidades: “El que la hace la paga”.

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MSL