Morelos lanza Campaña Verano 2026; proyecta 2 mil mdp en turismo

El titular de la secretaría de turismo local, Daniel Altafi Valladares, coordinó las mesas de trabajo con los prestadores de servicios para homologar los precios.

Morelos proyecta una exitosa temporada de verano 2026, esperando la llegada de más de 1.6 millones de visitantes y una derrama económica superior a los 2 mil 43 millones de pesos.

El estado lanza una campaña coordinada con el sector turístico para consolidarse como destino clave en el centro del país, impulsando la economía local.

Campaña de Verano 2026 estará activa del 15 de julio al 30 de agosto

La “Campaña de Verano 2026” estará activa del 15 de julio al 30 de agosto, promoviendo la cercanía, el clima cálido, la hospitalidad y la diversidad de experiencias morelenses.

La estrategia incluye difusión digital, medios y alianzas comerciales, dirigiendo a los interesados a visitmorelos.mx para planear su viaje.

La oferta se enfoca en cinco segmentos clave: turismo recreativo, destacando parques acuáticos y temáticos; turismo cultural; turismo comunitario; de naturaleza; y de bienestar.

Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo, afirmó: “Construimos esta campaña de la mano del sector turístico con un objetivo claro: posicionar a Morelos como el lugar ideal para las mejores vacaciones de verano”.

Las proyecciones del Observatorio Turístico Sostenible de Morelos estiman que, del total de visitantes, cerca de 673 mil pernoctarán en la entidad y más de un millón realizarán visitas de un día.

Lanzamos la Campaña de Verano 2026 junto con el sector turístico.



Proyectamos más de 1.6 millones de visitantes y una derrama superior a 2 mil 43 millones de pesos.



Planea tu viaje en https://t.co/lNn3oUAPww.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/oqxYIKPHRL — Secretaría de Turismo Morelos (@Turismo_Morelos) July 15, 2026

Se anticipa una ocupación hotelera promedio del 45 por ciento, lo que representa un crecimiento de cinco puntos respecto al periodo vacacional de verano de 2025.

Este impulso se suma a un primer semestre prometedor, donde Morelos recibió más de 5.7 millones de visitantes y generó 6 mil 963 millones de pesos.

El sector privado, representado por la Asociación de Hoteles y Tesoros de México, asegura que sus más de 700 hoteles y 14 mil habitaciones están listos para recibir a turistas. Destacan la oferta de alto valor y la hospitalidad morelense, clave para el desarrollo local.

Esta estrategia refleja la visión de la gobernadora Margarita González Saravia de fomentar un trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y sociedad. El secretario Altafi Valladares concluyó: “Cuando Gobierno, empresarios y sociedad trabajan juntos, gana el turismo y gana Morelos”.

La campaña promueve una oferta diversa y competitiva, reafirmando su lema “La tierra que nos une”.

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JVR