Pasajeros suplican detener persecución sobre la México-Querétaro mientras chofer evade patrullas | VIDEO

Los momentos de terror que vivieron los pasajeros de una combi quedaron registrados en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La unidad era perseguida por patrullas mientras circulaba sobre la autopista México-Querétaro, situación que provocó el pánico entre los usuarios, quienes comenzaron a suplicar al conductor que detuviera la marcha por temor a sufrir un accidente.

En la grabación se escucha a una mujer pedir desesperadamente al operador que terminara con la persecución. “¡Ya, por favor, traigo a mis bebés!”, grita mientras otras personas también le exigen que se detenga y permita la intervención de los policías.

De acuerdo con los reportes difundidos, los hechos ocurrieron sobre la autopista México-Querétaro, donde elementos de seguridad intentaban marcarle el alto al conductor de una combi del transporte público. Sin embargo, el operador hizo caso omiso a las indicaciones y continuó avanzando, lo que dio origen a una persecución.

Mientras la unidad seguía su camino, los pasajeros comenzaron a manifestar su preocupación por la velocidad a la que circulaba el vehículo y por el riesgo de que ocurriera un choque. En el video se escuchan varios gritos y ruegos dirigidos al conductor para que detuviera la marcha antes de que la situación pasara a mayores.

Las imágenes muestran el ambiente de tensión que se vivió dentro del vehículo.

"¡Ya, por favor, traigo a mis bebés!"



Pasajeros vivieron minutos de terror durante una persecución en la México-Querétaro



El chofer de intentó escapar de los policías



A bordo viajaban 12 personas, incluidos tres menores pic.twitter.com/gpiU5nkGaq — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Uno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando una pasajera, visiblemente alterada, le suplica al conductor que termine con la huida.

“¡Ya, por favor, traigo a mis bebés!”, exclama la mujer mientras otras personas también le piden detener la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas por las que el conductor intentó evadir a los policías ni si la persecución concluyó con su detención.

Tampoco se ha confirmado si hubo personas lesionadas durante el incidente, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este caso que volvió a poner en la mira la seguridad del transporte público y la responsabilidad de quienes lo operan.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL