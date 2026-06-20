Tiroteo durante festejos de Juneteenth deja al menos 12 heridos en Chicago, EU | VIDEO

Un violento ataque armado empañó las celebraciones del feriado de Juneteenth en el South Side de Chicago, luego de que desconocidos abrieran fuego contra un grupo de personas desde un vehículo en movimiento, dejando un saldo de doce heridos por impactos de bala y provocando una intensa movilización policial.

El Departamento de Policía de Chicago informó que el incidente ocurrió a última hora del viernes, cuando una camioneta SUV se detuvo frente a una multitud concentrada en una calle del sector sur de la ciudad.

Según las primeras indagatorias de las autoridades, dos personas que se encontraban en el interior del vehículo comenzaron a disparar de manera directa contra el grupo antes de darse a la fuga a gran velocidad.

🔴🇺🇸 Fusillade de masse à Chicago : deux tireurs ont ouvert le feu depuis un SUV sur une foule avant de prendre la fuite. Au moins 12 blessés, dont un mineur. Mobile inconnu, aucune arrestation annoncée à ce stade. #Chicago #USA #BreakingNews #Fusillade pic.twitter.com/fMYD90B5ky — MichelBOfficiel (@MichelBOfficiel) June 20, 2026

¿Cuál es el estado de salud de los heridos en el South Side?

De acuerdo con el reporte oficial de las corporaciones médicas indica que las víctimas del tiroteo masivo son ocho hombres y cuatro mujeres, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 47 años. Todos los afectados fueron trasladados de emergencia y reciben atención en cuatro hospitales de la región.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportan a dos hombres en estado crítico. Uno de ellos ingresó al hospital con una herida de gravedad en el muslo.

Por otro lado, una mujer que presentaba dos impactos de bala en la espalda y un hombre con cuatro heridas superficiales por rozaduras se encuentran bajo diagnóstico estable. Un tercer hombre sufrió lesiones menores que no requirieron hospitalización.

Qué se sabe sobre los sospechosos del ataque armado en Chicago

Los detectives del área asignados al caso mantienen una investigación abierta de carácter prioritario para esclarecer el móvil del ataque.

Hasta las últimas horas, la policía de Chicago no ha emitido una descripción detallada de los agresores ni ha revelado características específicas o el número de matrícula de la camioneta SUV involucrada.

Asimismo, tampoco se registran personas detenidas en relación con este atentado masivo.

A mass shooting occurred late Friday night in Chicago's Washington Heights neighborhood during a Juneteenth fireworks gathering. According to ABC 7 Chicago, at least 12 people were wounded, with one victim reported in critical condition. Police and emergency responders arrived at… pic.twitter.com/mXfvFtE483 — BENSON JOHNSON D (@JOHNSON490172) June 20, 2026

El balance policial del inicio del fin de semana festivo señala que al menos 21 personas resultaron baleadas en distintos puntos de Chicago, provocando el fallecimiento de cuatro de ellas en eventos separados.

Activistas locales y defensores de las víctimas de la violencia armada lamentaron que los festejos comunitarios del feriado se vieran interrumpidos por las detonaciones.

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MSL