Tiroteo en hospital de Chicago deja un policía muerto y otro grave; hay un detenido

Un tiroteo registrado este sábado al interior de un hospital en Chicago, Illinois, dejó un policía muerto y otro herido de gravedad, además de un sospechoso detenido, informó el Departamento de Policía.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:15 horas en el Hospital Swedish de Endeavor Health, de acuerdo con superintendente del Departamento de Policía de Chicago, Larry Snelling.

Al respecto, Endeavor Health detalló en su cuenta de Facebook que los oficiales trasladaron bajo custodia a un individuo al Departamento de Emergencias del Hospital Swedish para recibir tratamiento. Aunque a su llegada el detenido fue sometido a una inspección con un detector de metales, aún se desconoce cómo logró ingresar el arma que utilizó durante el ataque.

“Estuvo escoltado por agentes de la ley en todo momento. Posteriormente, el individuo disparó contra los agentes y salió del hospital. Fue detenido y permanece bajo custodia”, añadió la institución, al precisar que ni pacientes ni personal médico resultaron heridos .

Tiroteo en Hospital Swedish de Endeavor Health, en Chicago, Illinois, el 25 de abril de 2026. ı Foto: AP

Aseguran una tercera arma tras tiroteo

En conferencia de prensa, Snelling detalló que en el lugar fue asegurada una tercera arma de fuego. Aunque evitó revelar la identidad de los oficiales involucrados y no ofreció más detalles del incidente, precisó que los agentes tienen 38 y 57 años de edad.

“Dos de nuestros agentes resultaron heridos de bala; uno de ellos se encuentra en estado crítico. El segundo agente está luchando por su vida en el hospital”, señaló el superintendente.

Sobre el sospechoso, el superintendente únicamente añadió que había sido trasladado al hospital y permanecía bajo custodia por presunto robo.

Reabren hospital con ‘acceso controlado’

Por separado, Endeavor Health indicó que el campus se encontraba cerrado debido a las diligencias. “Estamos cooperando con las autoridades policiales durante la investigación y expresamos nuestra más profunda solidaridad con los agentes y sus familias”, informó.

Poco antes de las 17:00 horas, el Hospital Swedish reabrió sus puertas, aunque con “acceso controlado”, mientras oficiales de policía permanecían en el lugar realizando las investigaciones.

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cehr