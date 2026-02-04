Sujetos armados atacan a familia dentro de un auto en Chicago

Sujetos armados atacaron a tiros a una familia que se encontraba dentro de un automóvil en el vecindario Gresham, al sur de Chicago, dejando como saldo a una mujer gravemente herida, mientras que un hombre resultó lesionado y un bebé que viajaba con ellos salió ileso, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chicago (CPD), el ataque ocurrió alrededor de la 1:25 de la tarde, en la cuadra 7900 de South May Street, cuando desconocidos abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban una mujer de 26 años, un hombre de 27 años y su bebé, quien se encontraba en el asiento trasero.

El pánico se apoderó de un vecindario en Chicago tras un incidente dirigido específicamente contra un vehículo ocupado por una familia. Los sujetos implicados realizaron múltiples detonaciones, provocando una respuesta masiva por parte de la policía local para tratar de dar con… pic.twitter.com/VEX0PdBzfp — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 5, 2026

Tras recibir múltiples impactos de bala, el conductor perdió el control del automóvil, el cual terminó impactándose contra una camioneta tipo van que circulaba por la zona. Elementos de emergencia y patrullas acudieron de inmediato al lugar tras el reporte de detonaciones y un choque vehicular.

La policía detalló que la mujer fue alcanzada por varios disparos, por lo que fue trasladada de urgencia al Little Company of Mary Hospital, donde permanece hospitalizada en estado crítico. En tanto, el hombre recibió dos impactos de bala y fue llevado al Christ Hospital, donde fue reportado en condición estable.

En el interior del vehículo viajaba un bebé, quien no resultó herido, confirmaron autoridades y líderes comunitarios que acudieron a la escena. El menor fue puesto a salvo y entregado a familiares, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Por otro lado, el conductor de la camioneta involucrada en el choque posterior al tiroteo fue evaluado por paramédicos, pero no requirió traslado hospitalario, según el reporte policial.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer descripciones oficiales de los agresores. Detectives del CPD acordonaron el área y colocaron múltiples marcadores de evidencia en el pavimento, donde fueron localizados casquillos percutidos, mientras se recababan testimonios y se revisaban cámaras de videovigilancia cercanas.

Las autoridades señalaron que el caso permanece bajo investigación para determinar el móvil del ataque, así como si las víctimas eran el objetivo directo o si se trató de un ataque indiscriminado.

MSL