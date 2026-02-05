Ataque armado a un auto en Chicago deja a una mujer muerta; su bebé sale ileso | VIDEO

Un tiroteo en el barrio de Auburn Gresham, en Chicago, dejó como saldo la muerte de una mujer y una persona más herida, entre ellas su pareja, mientras que un bebé que viajaba con ellos resultó ileso.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, varios hombres armados descendieron de un vehículo rojo y abrieron fuego contra el automóvil en el que se desplazaba las víctimas.

Durante el ataque, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra otro vehículo estacionado en la zona.

Los agresores se acercaron nuevamente al automóvil para continuar disparando antes de escapar del lugar. Testigos y autoridades señalaron que la intensidad del ataque quedó reflejada en la gran cantidad de disparos realizados.

La víctima mortal fue identificada como Gina Ayres, de 26 años, quien recibió múltiples impactos de bala y fue trasladada a un centro médico cercano, donde se confirmó su fallecimiento.

El conductor, un hombre de 27 años, sufrió heridas en un brazo y un glúteo; fue hospitalizado y su condición es estable. El bebé que viajaba en el asiento trasero no presentó lesiones.

Las autoridades continúan investigando la agresión para identificar a los responsables y esclarecer las causas del ataque, que habría involucrado más de 50 disparos.

Perfectly normal day in the city, an isolated incident as the Mayor would say.



There’s a social problem in our city. pic.twitter.com/hfF2m4Pfnn — Libs Of Chicago (@Libs_OfChicago) February 4, 2026

