Motociclista muere tras ser arrollado y arrastrado varios metros en Iztapalapa

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de ser atropellado y arrastrado por un vehículo particular en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

El hecho ocurrió en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, una de las vialidades más transitadas de la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el incidente fue reportado por operadores del Centro de Comando y Control Oriente (C2), quienes alertaron sobre una persona sin vida, presuntamente motociclista.

Elementos policiales se trasladaron a la colonia Constitución de 1917, específicamente a la calle Francisco Múgica, esquina con Félix Palavicini, donde fue localizado el cuerpo.

Al arribar al sitio, los uniformados encontraron a un hombre de aproximadamente 40 años, tendido sobre la cinta asfáltica y con visibles golpes. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, motivo por el cual el área fue acordonada y se notificó al Ministerio Público para las diligencias periciales correspondientes.

Vecinos del lugar relataron a las autoridades que el motociclista fue impactado en Eje 6 Sur y Anillo Periférico por un vehículo Honda color azul, cuyo conductor no se detuvo tras el atropello y arrastró a la víctima varios metros antes de abandonarla y darse a la fuga.

La SSC informó que la persona que conducía el automóvil azul, con placas E85BPC, huyó del lugar. Actualmente, se lleva a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a la presunta responsable de este hecho que conmocionó a Iztapalapa.

