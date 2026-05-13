‘Ajolotizamos a U2’: Clara Brugada invita a la banda a tocar en el Zócalo

La banda irlandesa U2 volvió a colocar a la Ciudad de México en los reflectores internacionales luego de realizar grabaciones en calles del Centro Histórico, hecho que fue celebrado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien destacó a la capital como un punto de encuentro para el arte y la cultura.

A través de sus redes sociales, Brugada compartió un mensaje dirigido a la agrupación encabezada por Bono, acompañado de fotografías del encuentro sostenido con los músicos durante su estancia en la capital.

“In the name of love!”, escribió la mandataria capitalina, en referencia a una de las canciones más emblemáticas de la banda. “La visita de U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura”, publicó.

TE RECOMENDAMOS: Tercer día consecutivo de lluvias Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y tormentas eléctricas HOY 13 de mayo en CDMX

Además, la jefa de Gobierno aprovechó para extender una invitación pública a la agrupación para presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, considerado uno de los espacios culturales y políticos más importantes del país.

“Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de América Latina”, expresó Brugada.

In the name of love!



La visita de @U2 nos recuerda que nuestra capital es un punto de encuentro para el arte y la cultura.



Los invitamos a venir a la plaza pública más importante del país, nuestro Zócalo capitalino, donde se ha hecho historia y que es referente cultural de… pic.twitter.com/xjFouHBC2h — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 13, 2026

La presencia de la banda irlandesa generó expectativa entre seguidores y curiosos luego de que durante las últimas horas circularan imágenes y videos de la grabación de un videoclip en calles del Centro Histórico, particularmente en inmediaciones de República de Brasil y Santo Domingo.

La visita de U2 también ocurre en un contexto en el que la Ciudad de México ha fortalecido su perfil como sede de conciertos y eventos masivos internacionales. En años recientes, el Zócalo capitalino ha recibido presentaciones multitudinarias de artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los escenarios públicos más relevantes de América Latina.

Hasta el momento, la banda no ha confirmado una presentación oficial en México; sin embargo, la invitación lanzada por el Gobierno capitalino alimentó la expectativa entre seguidores sobre un posible concierto gratuito en el corazón de la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL