Transportistas convocan a megamarcha masiva en CDMX este 20 de mayo

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ha lanzado una convocatoria nacional para una nueva megamarcha en la Ciudad de México el próximo miércoles 20 de mayo de 2026.

Bajo el lema “La unión hace la fuerza”, el gremio de los trabajadores del volante busca no solo visibilizar la violencia en las carreteras, sino también aglutinar las demandas de otros sectores que se dicen ignorados por el régimen actual.

Esta movilización se perfila como una de las más numerosas del año, pues la ANTAC ha hecho un llamado abierto a madres buscadoras, trabajadores de la salud, docentes, campesinos, ganaderos y familiares de transportistas asesinados para unir sus voces en una sola exigencia de justicia y seguridad.

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Megamarcha 20 de mayo: Horario y ruta

La cita es a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia. Aunque la ruta oficial no ha sido detallada, se prevé que el contingente avance hacia el Zócalo capitalino, afectando las siguientes vialidades principales:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

¿Cuáles son las exigencias?

A diferencia de otras marchas del sector, esta convocatoria abarca problemáticas que impactan el tejido social de todo el país.

Las demandas principales de los manifestantes se centran en cuatro peticiones urgentes. En primer lugar, exigen mayor seguridad, con vigilancia reforzada en calles y carreteras para frenar los asaltos y el asesinato de choferes.

En temas de salud y educación, piden el abasto total de medicinas y salarios justos para los maestros. Asimismo, solicitan apoyo para el campo y justicia para las familias de personas desaparecidas.

Finalmente, hacen un llamado para proteger a las víctimas, exigiendo justicia y apoyo para las viudas y huérfanos de los transportistas que han muerto trabajando.

Uno de los puntos de mayor tensión es la advertencia lanzada por los trabajadores del volante respecto a los compromisos internacionales de México.

🚨La ANTAC convoca a una “gran concentración nacional” en la CDMX



La Asociación Nacional Transportista hace un llamado a “todos los sectores vulnerables e ignorados por este régimen”.



En redes sociales, exhortó a madres buscadoras, sector educativo, sector salud, campesinos y… pic.twitter.com/cRp4PDDFCf — Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2026

Tras señalar que las mesas de diálogo con las autoridades no han rendido los frutos esperados, la ANTAC dejó claro que, de no obtener respuestas concretas, las protestas podrían intensificarse durante la celebración de la Copa del Mundo 2026, la cual arranca en la capital el próximo 11 de junio.

“México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”, sentenció la organización, subrayando que la movilización del 20 de mayo será una prueba de la respuesta gubernamental antes del torneo internacional.

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