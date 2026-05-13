Mega fuga de agua provoca daños y caos vial en Iztapalapa

La ruptura de una tubería de gran capacidad provocó una mega fuga de agua potable la mañana de este miércoles en la colonia Los Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa, causando inundaciones en calles, afectaciones a viviendas y una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

El incidente ocurrió sobre avenida Tláhuac y calle 5 de Mayo, donde vecinos comenzaron a reportar una fuerte corriente de agua que rápidamente se extendió por varias cuadras. En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo el agua salió con gran presión desde el subsuelo, cubriendo vehículos estacionados y dificultando el tránsito peatonal y vehicular en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que personal operativo acudió al punto para realizar maniobras de cierre y control de la fuga, mientras que elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de la alcaldía Iztapalapa apoyaron en las labores de atención a vecinos afectados.

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Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, detalló que la emergencia se originó tras la ruptura de una tubería de 48 pulgadas encargada de abastecer agua al tanque La Estrella, una infraestructura importante para la distribución del líquido en la demarcación. Asimismo, aclaró que el derrame corresponde a agua potable y no a agua residual o tratada.

⚠️IMPORTANTE⚠️ Mensaje ante la situación registrada en Ampliación Los Reyes Culhuacán y colonias aledañas:



Trabajamos en coordinación con @SEGIAGUA para atender esta emergencia y brindar a las familias afectadas todo el apoyo necesario.💧🚧👇 pic.twitter.com/P8WYFkKn3a — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) May 13, 2026

De manera preliminar, autoridades y habitantes reportaron afectaciones en al menos una treintena de viviendas y comercios cercanos, donde el agua ingresó a patios, cocheras y plantas bajas. Algunos automóviles también resultaron dañados debido a la fuerza de la corriente.

Vecinos de Culhuacán señalaron que el nivel del agua subió en cuestión de minutos, lo que generó temor entre familias que intentaban sacar pertenencias de sus domicilios. Personal de emergencia realizó recorridos para verificar posibles riesgos estructurales y descartar personas lesionadas o atrapadas.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni personas heridas por estos hechos; sin embargo, las labores de reparación podrían extenderse durante varias horas, mientras autoridades trabajan para restablecer la operación de la línea afectada.

#Ultimahora

Mega fuga de Agua en 5 de Mayo y Axayacatl Colonia Valle de Luces @Alc_Iztapalapa pic.twitter.com/hQIGnZZGWZ — Madeel IZG (@IzgMadeel) May 13, 2026

Autoridades recomendaron a la población evitar circular por la zona mientras continúan los trabajos de reparación y reducción de niveles de agua.

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MSL