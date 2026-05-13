SSC arresta a 5 delincuentes que asaltaron a automovilista en Álvaro Obregón

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México atendieron una denuncia ciudadana por el robo de un reloj de alta gama a un automovilista, y detuvieron a cinco hombres en posesión de dos armas de fuego, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban sus funciones de seguridad en el cruce la calle Minas de Arena y el Andador 1, en la colonia Acueducto, cuando fueron solicitados por un ciudadano de 38 años de edad quien refirió que mientras circulaba a bordo de su camioneta, fue interceptado por un vehículo color vino y una motoneta, cuyos tripulantes lo amagaron con pistolas, lo desapoderaron de un reloj de alta gama y de dinero en efectivo para después huir.

Por lo cual, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, implementaron un cerco virtual con el que ubicaron a los posibles responsables en el Andador 2 y, tras una persecución, interceptaron el automóvil y la motocicleta, y solicitaron a sus ocupantes que descendieran.

En apego a los protocolos de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, les realizaron una revisión preventiva y una inspección de la unidad, tras la cual les aseguraron un arma de fuego corta de elaboración artesanal, una réplica de arma de fuego de plástico, cuatro teléfonos celulares y, en la cajuela, hallaron varias prendas de vestir. Además, recuperaron un reloj color negro con dorado y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por el denunciante como su propiedad.

Por lo anterior, dos jóvenes de 18 años de edad y tres sujetos de 31, 37 y 42 años de edad fueron detenidos, les leyeron su cartilla de derechos de ley, y fueron puestos a disposición junto con los objetos y vehículos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

Cabe hacer mención que, tras realizar un cruce de información, se supo que el detenido de 42 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Abuso sexual agravado en el año 2003.

Asimismo, se tuvo conocimiento que el detenido de 31 años cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud, Robo en distintas modalidades y Resistencia de particulares, además de contar con una presentación al Ministerio Público por el delito de robo a transeúnte.

Además, se tuvo conocimiento que los dos detenidos de 18 años de edad, al parecer, están relacionados con un evento de robo a conductor ocurrido el pasado 11 de mayo en calles de la colonia Real del Monte, en la alcaldía Álvaro Obregón.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia ciudadana en @AlcaldiaAO, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo del #C2Poniente, detuvieron a cinco presuntos responsables del asalto a un automovilista, recuperando un reloj de alta gama y dinero en efectivo.



Además,… pic.twitter.com/ON9dRFd7FO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 13, 2026

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