Clima CDMX HOY: ¿A qué hora empieza a llover este 13 de mayo?

Alerta por lluvia en la CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este miércoles 13 de mayo el frente frío número 50 se extenderá sobre la región media del golfo de México y el oriente del país.

Este entrará en interacción con un canal de baja presión al surteste de la República mexicana, dando origen a chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en la región, en la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico entrará en combinación con divergencia en altua, provocando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas al norte, occidente y sur del país, incluyendo el Valle de México.

Pronóstico del clima CDMX 13 de mayo ı Foto: SMN Conagua

¿A qué hota empieza a llover en la CDMX hoy?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Michoacán y en el Estado de México, mientras que en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

El Boletín Meteorológico para la CDMX de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de este miércoles 13 de mayo señala que el ambiente será de cálido a caluroso con el cielo medio nublado a nublado.

Asimismo, apunta que se pronostican intervalos de chubascos y lluvias que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo, y se apunta que la lluvia podrían iniciar a partir de las 18:00 horas.

Hoy se prevé ambiente cálido a #caluroso, con cielo medio nublado a nublado y #lluvias e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo.



🌡#TemperaturaMáxima: 25 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 14 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/S8CfZ0pAUD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

También se pronostican vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora, por lo que se recomienda mantenerse informado por medio del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC de la CDMX.

En caso de vientos fuertes se recomienda tomar las siguientes medidas de prevención:

Guarda o retira objetos del exterior que puedan caer

Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse

Asegura techos y toldos que puedan volarse

Evita subir a lugares altos y expuestos al viento

Aléjate de árboles, cables de luz o bardas

Procura quedarte en casa, por la posible caída de objetos

En cuanto a las recomendaciones para la temporada de lluvias en tu auto se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos

Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros

Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad

No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado

En caso de quedar atascado, pide ayuda al 911

Recomendaciones para la temporada de lluvias si viajas en auto ı Foto: X:@SGIRPC_CDMX

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