Tercer día consecutivo de lluvias

Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y tormentas eléctricas HOY 13 de mayo en CDMX

Once alcaldías capitalinas permanecerán bajo vigilancia ante el ingreso de núcleos de lluvia moderada a fuerte y posibles tormentas eléctricas

Las fuertes lluvias registradas en la capital han provocado inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la CDMX
Las fuertes lluvias registradas en la capital han provocado inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la CDMX Foto: Cuartoscuro
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en al menos 11 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por las autoridades capitalinas a las 17:00 horas, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles afectaciones a la movilidad.

Además, indicó que las condiciones climatológicas son generadas por la entrada de humedad en el Valle de México, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad y tormentas en distintas regiones de la capital durante las próximas horas.

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¿Cuáles son las alcaldías con Alerta?

Las alcaldías bajo alerta son:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco.

La SGIRPC detalló se prevé lluvia de intensidad moderada a fuerte ingresando principalmente a las zonas de Iztapalapa y Tláhuac, mientras que precipitaciones ligeras se presentan en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Asimismo, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generalizarse durante las próximas horas en gran parte de la capital y estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Recomendaciones ante fuertes lluvias

Ante este panorama, Protección Civil capitalina recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones para evitar riesgos.

Entre las medidas emitidas se encuentra retirar basura de coladeras dentro y fuera de las viviendas para prevenir inundaciones, cerrar puertas y ventanas, además de evitar cruzar calles con corrientes de agua.

También se pidió a la ciudadanía resguardarse en interiores durante las tormentas eléctricas, evitar asomarse a balcones o subir a azoteas y desconectar aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de voltaje.

Las autoridades capitalinas señalaron que otro de los riesgos asociados a las lluvias es la caída de ramas, árboles y lonas debido a las ráfagas de viento, por lo que exhortaron a extremar precauciones al transitar por la vía pública.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 o al teléfono de la SGIRPC 55 5683 2222.

Las autoridades recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados debido a posibles complicaciones viales y reducción de visibilidad ocasionadas por las precipitaciones que continuarán durante la tarde y noche en la Ciudad de México.

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MSL

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