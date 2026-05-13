Activan Alerta Amarilla por lluvias fuertes y tormentas eléctricas HOY 13 de mayo en CDMX

Las fuertes lluvias registradas en la capital han provocado inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en al menos 11 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles 13 de mayo.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido por las autoridades capitalinas a las 17:00 horas, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, condiciones que podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles afectaciones a la movilidad.

Además, indicó que las condiciones climatológicas son generadas por la entrada de humedad en el Valle de México, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad y tormentas en distintas regiones de la capital durante las próximas horas.

¿Cuáles son las alcaldías con Alerta?

Las alcaldías bajo alerta son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco.

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta,… pic.twitter.com/iksSjLqxel — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

La SGIRPC detalló se prevé lluvia de intensidad moderada a fuerte ingresando principalmente a las zonas de Iztapalapa y Tláhuac, mientras que precipitaciones ligeras se presentan en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Asimismo, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generalizarse durante las próximas horas en gran parte de la capital y estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Recomendaciones ante fuertes lluvias

Ante este panorama, Protección Civil capitalina recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones para evitar riesgos.

Entre las medidas emitidas se encuentra retirar basura de coladeras dentro y fuera de las viviendas para prevenir inundaciones, cerrar puertas y ventanas, además de evitar cruzar calles con corrientes de agua.

También se pidió a la ciudadanía resguardarse en interiores durante las tormentas eléctricas, evitar asomarse a balcones o subir a azoteas y desconectar aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de voltaje.

El pronóstico de #lluvias fuertes para esta tarde podría estar acompañado de caída de #granizo. Atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/VXTMftnFeD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

Las autoridades capitalinas señalaron que otro de los riesgos asociados a las lluvias es la caída de ramas, árboles y lonas debido a las ráfagas de viento, por lo que exhortaron a extremar precauciones al transitar por la vía pública.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911 o al teléfono de la SGIRPC 55 5683 2222.

Las autoridades recomendaron a automovilistas anticipar sus traslados debido a posibles complicaciones viales y reducción de visibilidad ocasionadas por las precipitaciones que continuarán durante la tarde y noche en la Ciudad de México.

Para la tarde, se prevén lluvias fuertes con actividad #eléctrica en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/WLlR9h2fsd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 13, 2026

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MSL