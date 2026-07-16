Inundaciones en Edomex: Nuevo túnel protege a Neza, Chimalhuacán e Iztapalapa

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez constató que los equipos de bombeo automatizados respondan de inmediato ante picos de saturación pluvial.

Más de un millón de habitantes en el oriente del Estado de México y la alcaldía Iztapalapa respiran con mayor tranquilidad ante la temporada de lluvias. El nuevo Túnel Churubusco-Xochiaca, una obra hidráulica clave, ya opera para proteger a comunidades de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz de las recurrentes inundaciones.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), supervisaron el encendido simbólico de esta infraestructura. La obra es fundamental para disminuir el riesgo de afectaciones por el agua en una de las zonas más vulnerables del país.

Destacan apoyo federal

Este proyecto crucial forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Gobernadora Gómez Álvarez destacó el apoyo federal: “Quiero expresar mi agradecimiento a nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses."

Con una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal de Nezahualcóyotl, el conducto subterráneo dirige el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca. Esto previene la saturación del drenaje y mitiga los efectos de precipitaciones extraordinarias, fortaleciendo los colectores principales de la zona.

Personal operativo de la Comisión del Agua del Estado de México mantendrá un monitoreo constante en las compuertas de la laguna reguladora El Salado. ı Foto: Especial.

Gómez Álvarez también subrayó el impacto social de la obra más allá de la protección hídrica: “Esta obra no solamente va a apoyar a la cuestión de lo que viene, inundaciones en Los Reyes, aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía, de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa."

El sistema es capaz de desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, una capacidad vital para responder eficazmente durante las tormentas intensas.

Implementan 8 bombas de alta eficiencia

El director de Conagua detalló que la infraestructura incorpora un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas de alta eficiencia.

Complementariamente, se realizaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento en las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado. Estas acciones aumentan el margen de maniobra durante el periodo de precipitaciones.

Estas mejoras refuerzan la protección de una de las regiones con mayor vulnerabilidad a inundaciones del país, brindando seguridad y bienestar a sus habitantes.

Esta tarde, en #Nezahualcóyotl, acompañada por el Director General de @conagua_mx, @Efrainmoralesl, realizamos la supervisión y el encendido simbólico del Cárcamo Churubusco-Xochiaca, una de las obras hidráulicas más importantes para disminuir el riesgo de inundaciones, y que… pic.twitter.com/tR3T9wAfRp — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) July 16, 2026

La supervisión contó con la presencia de Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); Roberto Samuel Capuano Tripp, responsable del Proyecto de Agua del Valle de México de Conagua; y Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, entre otras autoridades.

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JVR