Edomex entrega apoyos al campo en Atlacomulco

El Secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, afirmó que el gobierno del Estado de México continuará el trabajo de la mano de las y los productores agrícolas para fortalecer al campo mexiquense y profundizar la transformación en la entidad: “Ustedes, mujeres y hombres del campo, saben y conocen, notan las diferencias entre el pasado de corrupción y el presente de transformación”.

Durante el evento Impulso y Fortalecimiento del Campo Mexiquense, realizado en el municipio de Atlacomulco, el funcionario estatal aseguró que la administración de la gobernadora Delfina Gómez mantendrá el trabajo cercano con la población: “Vamos a seguir encontrándonos a lo largo y ancho del Estado de México. Al gobierno de la maestra Delfina Gómez le resta un importante tramo de responsabilidad y, juntos y juntas, vamos a seguir construyendo para que durante mucho tiempo aquí, en el Estado de México y en estos municipios, la transformación se haga más evidente, se profundice y, sobre todo, siga siendo justa para el pueblo”.

Duarte reconoció el compromiso del personal de la Secretaría del Campo en las comunidades: “Los compañeros de la Secretaría del Campo, comprometidos con claridad, son los que instrumentan. También un reconocimiento a ellos, porque son fundamentales en la transformación”.