La tarea de explicar

Vaya embrollo en el que, nos dicen, quedó metida la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos, cuyo nombre fue referido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que explique las razones por las que concedió una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León continuar con el juicio político que inició contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Si bien en la Mañanera del Pueblo se expuso que la ministra habría considerado que separar al mandatario estatal de su cargo podría ocasionar un daño significativo al Gobierno de esa entidad federativa, la mandataria insistió en que Ríos debe explayarse más para que no quede ninguna duda o, como señalan algunos, se descarte cualquier anomalía tras ese delicado asunto. “Hay que leer los argumentos más allá”, observó la Presidenta, quien en un ejercicio de moderación invitó también a estudiar cuáles son las pruebas que tiene el Congreso de NL, que inició el referido proceso contra Samuel por presunto peculado y enriquecimiento ilícito. Pendientes.