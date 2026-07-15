CNTE vuelve a la carga

Nos advierten que después de casi un mes de calma tras el levantamiento del plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX —que amagó con boicotear el Mundial— la Coordinadora convocó a una nueva movilización en la capital del país este jueves. Nos han explicado que este nuevo emplazamiento puede ser el primero de varios, ahora bajo iniciativas más locales, pues lo que veremos mañana 16 de julio, nos explican, responde sólo a reclamos puntuales que hará la Sección 9 de la Ciudad de México porque, según el afiche de su llamado, las autoridades educativas les han incumplido en acuerdos alcanzados durante las mesas de trabajo tripartitas, es decir, las que celebraron los maestros con el Gobierno federal y el Gobierno capitalino. De ahí que, como nos señalan, si ahora se va a tratar de revisar los cumplimientos de las concertaciones alcanzadas por entidad federativa, podríamos ver protestas, bloqueos o movilizaciones por sección de esa organización magisterial. Lo que estará por verse, también nos plantean, es si estas movilizaciones ocurrirán en las entidades federativas o la CDMX o en ambas. Mientras, agárrense.