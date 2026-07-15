Error de principiantes

Y hablando de partidos, nadie pudo pasar por alto el oso que protagonizó el Verde Ecologista al querer armar un pleito contra uno de los nuevos del salón —Somos México—, a través de una impugnación que ¡no tenía firma!, un requisito fundamental para que todo trámite llegue a buen puerto o se tome en serio. Este error básico, nos dicen, lo tuvo que señalar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien tuvo que desechar la queja del Verde por esa pequeña gran omisión. El fallido documento, nos explican, pretendía evidenciar irregularidades relacionadas con un informe de fiscalización ligado al origen del nuevo partido político. ¿A quién se le pasó este detalle? Nos dicen que el del desliz fue el representante suplente del PVEM ante el INE, Fernando Garibay, pues fue él quien se encargó de llevar ese papel a la ventanilla de Oficialía de Partes del árbitro electoral, a su nombre, con membrete y todo, pero, sin la poderosa. Aunque Garibay alegó que sí firmó, aunque de manera electrónica, el TEPJF de plano le dijo que no y que mejor aprenda de su error porque terminó por sepultar las objeciones del partido del tucán. ¡Qué tal!