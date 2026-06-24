Edomex moderniza sus sistemas de seguridad

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, supervisó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca; inauguró el Centro de Comando en Tiempo Real (C3TR) y observó la operación un helicóptero UH-60 Black Hawk, como parte de las acciones implementadas para fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de respuesta de las instituciones de seguridad.

La mandataria estatal subrayó que estas acciones responden al compromiso establecido en el Eje Transversal dos de su plan de gobierno “Construcción de la Paz y Seguridad”, y se articulan con el trabajo permanente de las mesas de coordinación para la Construcción de la Paz y con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a disminuir los delitos de alto impacto, combatir las redes criminales y fortalecer las tareas de prevención y proximidad social en la entidad.