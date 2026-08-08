Detención de migrantes alcanza pico con Trump

En julio pasado el número de migrantes detenidos por las autoridades de Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump alcanzó su nivel más alto, con más de 50 mil arrestos, informó la agencia española EFE, citando a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El registro se produce en medio de las presiones para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los dos mil diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

El Tip: En centros de detención han muerto 55 personas bajo custodia del ICE, 22 en lo que va del 2026.

En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43 mil detenciones, una cifra también récord durante la actual administración, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

Estos datos, que aún no se han publicado oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes en julio.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia “intensificará la presión en las calles”.

Sin embargo, la mayoría de los migrantes detenidos por las autoridades de EU no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de que las autoridades persiguen a “criminales” y a “lo peor de lo peor”.

Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, únicamente 34 por ciento de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025 habían resultado condenadas por algún delito.