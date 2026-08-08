Parecer mexicano o hablar español, detrás de arrestos en aeropuertos de EU

Por “parecer mexicano”, la mitad de arrestos al día en aeropuertos de EU

Desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, “parecer mexicano” o hablar español ha sido un elemento suficiente de sospecha para que las autoridades migratorias detengan a las personas en movilidad, en ese país, una dinámica que se ha acentuado durante este verano en los principales aeropuertos estadounidenses.

Datos del centro de análisis Pew Research estiman que, durante esta temporada, de las 40 detenciones relacionadas con migrantes en las terminales aéreas de EU, 21 corresponden a personas de origen mexicano.

El Dato: La coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes emitió para quienes tienen solicitudes pendientes de residencia consulten a sus abogados antes de hacer un viaje.

De acuerdo con esta información, que será publicada en la segunda quincena de agosto y que fue adelantada por la organización Héroes Migrantes, la media de los más de 20 paisanos que son interceptados en aeropuertos denuncian discriminación en los motivos de su arresto.

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De acuerdo con The New York Times, los operativos se habrían concentrado en las últimas semanas en al menos 15 aeropuertos, donde han arrestado a personas de más de 12 países, como resultado de un acuerdo de cooperación entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

Oficiales de ICE patrullan el aeródromo de Luisiana el pasado 23 de marzo. ı Foto: AP

Lo que para miles de personas debería ser un trámite cotidiano para abordar un vuelo se ha convertido en un momento de incertidumbre: filas de interrogatorios, revisiones adicionales y, en algunos casos, detenciones prolongadas por parte de agentes migratorios estadounidenses.

Organizaciones defensoras de migrantes señalan que estos casos reflejan una práctica de perfilamiento racial, en la que las personas son consideradas sospechosas no por una conducta específica, sino por características físicas, acento, idioma o nacionalidad de sus familiares.

Uno de los casos es el de Clemente Mateo Sosa, ciudadano estadounidense nacido en Connecticut e hijo de padres mexicanos originarios de Coahuila.

En entrevista con La Razón, compartió que su historia refleja una realidad que enfrentan cada vez más personas de ascendencia mexicana que cuentan con ciudadanía estadounidense.

“Yo nací acá, soy ciudadano. He transitado mi vida entre México y Estados Unidos, pero mis primeros años fueron en este país. La universidad tuve que hacerla en México”, explicó.

Agentes arrestan a una salvadoreña en Utah y a una guatemalteca en San Francisco. ı Foto: Captura de video

Hace unos días, mientras se preparaba para viajar a Miami por motivos laborales, Sosa fue detenido en un aeropuerto estadounidense durante más de cuatro horas.

La explicación que recibió, según su testimonio, fue que los agentes sospecharon de él por su apariencia. “El motivo fue parecer mexicano, eso fue lo que dijeron los agentes. Me detuvieron porque parecía mexicano”, afirmó.

Para Clemente, la experiencia representó un recordatorio de que incluso las personas con ciudadanía estadounidense pueden ser sometidas a revisiones adicionales cuando son identificadas como parte de una comunidad racializada.

Amalia Contreras, integrante de la organización Héroes Migrantes, señaló que las detenciones en aeropuertos forman parte de un ambiente de mayor presión contra la población mexicana y latina en Estados Unidos.

Explicó que muchas personas evitan denunciar estos casos por temor a consecuencias migratorias o porque desconocen sus derechos frente a las autoridades.

Agentes arrestan a una salvadoreña en Utah y a una guatemalteca en San Francisco. ı Foto: Captura de video

“Estamos viendo que el origen, el color de piel, el idioma o simplemente tener rasgos mexicanos se están convirtiendo en factores para ser cuestionados. No estamos hablando de investigaciones basadas en una conducta, sino de sospechas construidas sobre prejuicios”, señaló.

Contreras afirmó que la comunidad migrante vive una etapa de mayor incertidumbre, en la que incluso ciudadanos estadounidenses de origen mexicano sienten temor al momento de interactuar con autoridades migratorias.

“Hay personas que tienen documentos, que son ciudadanos, pero sienten que tienen que demostrar constantemente que pertenecen a este país”, agregó.

La percepción de un aumento en los actos discriminatorios coincide con otros indicadores sobre la experiencia de la población latina en Estados Unidos.

El Pew Research Center reportó que 34 por ciento de los hispanos afirmó haber enfrentado actos de discriminación por ser latino durante el último año, mientras que 29 por ciento aseguró haber recibido críticas o comentarios negativos por hablar español en espacios públicos.

Para organizaciones comunitarias, estas cifras muestran que la discriminación no sólo ocurre en espacios laborales o sociales, sino también en puntos considerados cotidianos, como aeropuertos, estaciones de transporte y oficinas gubernamentales.

Defensores de derechos civiles han advertido que el uso de criterios relacionados con el origen étnico o la apariencia física para seleccionar a personas para revisiones puede vulnerar derechos fundamentales.

Aunque las autoridades estadounidenses argumentan que las revisiones forman parte de protocolos de seguridad nacional, organizaciones defensoras de migrantes sostienen que estos mecanismos pueden convertirse en prácticas discriminatorias cuando se aplican de manera desproporcionada contra una comunidad específica.

Mientras continúan las políticas de endurecimiento migratorio en Estados Unidos, miles de mexicanos y mexico-

americanos enfrentan una nueva realidad: viajar, cruzar fronteras o simplemente hablar español puede convertirse en una experiencia marcada por la sospecha.

Para la activista Amalia Contreras, el reto es evitar que la discriminación se normalice: “Una sociedad no puede aceptar que una persona sea considerada peligrosa por su apellido, su idioma o por parecer mexicana”.

ICE, por colocar cámaras corporales a sus agentes; esperan frenen abusos

| Por Claudia Arellano |

La implementación de cámaras corporales para agentes migratorios anunciada ayer por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue recibida por organizaciones mexicanas como un posible avance para reducir abusos y muertes durante operativos. Sin embargo, defensores de derechos humanos advirtieron que la falta de transparencia sobre la publicación de videos podría limitar su impacto.

Ayer, la agencia señaló que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales para finales de septiembre, tras años de demoras. El despliegue se produce después de recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes que aplican la ofensiva migratoria del presidente de EU, Donald Trump, lo que ha intensificado la presión para la asunción de responsabilidades, algo que las cámaras podrían facilitar.

El Dato: Tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Trump revocó una orden de Joe Biden que exigía a las agencias federales de seguridad el uso de cámaras corporales.

La política establece que el ICE difundirá sin demora videos de tiroteos y otros encuentros en los que sus agentes causan la muerte o lesiones graves sólo después de determinar que hacerlo “redunda en los mejores intereses del organismo”. Eso le otorga a su director la facultad discrecional para publicar grabaciones que favorezcan la imagen de la agencia, mientras se procura mantener otras ocultas, de acuerdo con expertos.

La política exige que los agentes activen las cámaras durante actividades policiales rutinarias, incluyendo arrestos, ejecución de órdenes de registro y respuesta a emergencias. Tras tiros u otros sucesos graves, un comité que incluye a altos funcionarios del ICE y abogados, revisará las grabaciones y recomendará si deben divulgarse pronto, de acuerdo con la política de cámaras corporales de febrero de 2025.

Si la respuesta es afirmativa, la grabación podría hacerse pública en 72 horas. Pero si el director de ICE determina que “circunstancias específicas y convincentes” justifican su retención, tiene autoridad para bloquear o retrasar indefinidamente su divulgación, indica la política.

La agencia migratoria abrió en julio pasado la partida de 30.9 millones de dólares para comprar los equipos, un día después del tiroteo en Maine en el que un agente del ICE con antecedentes de comportamiento violento mató a un automovilista colombiano de 25 años. Días antes, otro agente del ICE mató a tiros a un trabajador de la construcción mexicano que se dirigía a su trabajo en Houston.

en DUDA. La ausencia de cámaras en muchos procedimientos del ICE ha alimentado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la actuación de los agentes, sobre todo tras las muertes recientes, y abre el debate sobre quién controla las imágenes, cuándo se activan y de qué manera se utilizan para determinar si una actuación estuvo marcada por prejuicios.

Para Geraldine Vásquez, de la organización ProMujerVida LA, los dispositivos representan una exigencia que la comunidad migrante ha planteado por años: contar con evidencia independiente.

“La comunidad mexicana espera que estas cámaras sirvan para proteger vidas y no solamente para proteger la imagen de una agencia. Cuando una persona muere durante un operativo, las familias tienen derecho a saber qué pasó”, señaló.

Carlos Basurto, especialista en diseño de cámaras corporales policiales, señaló que esta práctica puede convertir estos dispositivos en herramientas de manejo de imagen institucional: “Pueden utilizarse para presentar a la policía de la manera más favorable posible”.

Javier Dueñas, un trabajador mexicano en Texas, relató que después de conocer casos de personas fallecidas durante operativos migratorios comenzó a sentir temor incluso al salir a trabajar.

“Uno piensa que si no está haciendo nada malo no tiene por qué preocuparse, pero cuando ves que hay personas que terminan heridas o muertas, empiezas a preguntarte si alguien va a escuchar tu versión”, dijo a La Razón.

En California, Ana María Cruz, madre de dos hijos nacidos en EU, asegura que la llegada de cámaras genera esperanza, pero también dudas: “Si está grabando, debería servir para conocer la verdad completa, no sólo la parte que la autoridad quiera mostrar”.

Para Macarena Santos, especialista en migración de la Universidad Veracruzana, las cámaras pueden ser una herramienta importante para conocer lo ocurrido durante una detención, pero no deben confundirse con una garantía automática de que los procedimientos serán imparciales.

“Una cámara registra la interacción entre un agente y una persona, pero no necesariamente permite identificar por sí sola las decisiones que ocurrieron antes de que comenzara la grabación”, dijo.

Es decir, puede mostrar qué ocurrió durante una revisión, pero no necesariamente responder por qué una persona fue seleccionada inicialmente para ser interrogada, detenida o registrada: “Este punto resulta especialmente relevante para las comunidades mexicanas y latinas, que han denunciado prácticas de perfilamiento racial en distintos contextos de control migratorio. La cámara puede grabar el procedimiento, pero no el prejuicio”.

El riesgo, advierte, es que la tecnología termine documentando únicamente la última parte de una cadena de decisiones.

Detención de migrantes alcanza pico con Trump

| Redacción |

En julio pasado el número de migrantes detenidos por las autoridades de Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump alcanzó su nivel más alto, con más de 50 mil arrestos, informó la agencia española EFE, citando a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El registro se produce en medio de las presiones para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los dos mil diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

El Tip: En centros de detención han muerto 55 personas bajo custodia del ICE, 22 en lo que va del 2026.

En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43 mil detenciones, una cifra también récord durante la actual administración, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

Estos datos, que aún no se han publicado oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes en julio.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia “intensificará la presión en las calles”.

Sin embargo, la mayoría de los migrantes detenidos por las autoridades de EU no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de que las autoridades persiguen a “criminales” y a “lo peor de lo peor”.

Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, únicamente 34 por ciento de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025 habían resultado condenadas por algún delito.

EU agudiza revisión de redes sociales por visas

| Por Claudia Arellano |

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos por motivos de negocios al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrentarán un nuevo filtro migratorio: la revisión obligatoria de sus redes sociales.

De acuerdo con un memorando interno del Departamento de Estado estadounidense, obtenido por el medio Daily Signal, la administración del Presidente Donald Trump extenderá esta medida a nuevos grupos de solicitantes de visas, incluidos periodistas extranjeros y ciudadanos de México y Canadá, así como a sus familiares dependientes.

El Dato: La autoridad solicita que los aspirantes a una visa brinden los identificadores de las redes sociales incluidas en un formulario que hayan utilizado durante los últimos 5 años.

El documento señala que las autoridades utilizarán todas las fuentes de información disponibles para determinar si los solicitantes representan un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, por lo que se recomienda que las cuentas personales permanezcan configuradas como “públicas” o “abiertas”.

La medida podría afectar a miles de profesionistas, empresarios, académicos y representantes del sector privado mexicano que cruzan la frontera con regularidad para asistir a reuniones de trabajo, participar en proyectos binacionales o desarrollar actividades comerciales vinculadas con el T-MEC.

20 redes sociales aparecen en la lista de revisión para la visa

El endurecimiento de las revisiones se suma a las restricciones anunciadas en junio pasado para los estudiantes extranjeros, a quienes se les solicitó permitir el acceso a sus perfiles digitales como parte del proceso de evaluación de sus solicitudes de visa.

La política ya se encuentra en vigor para diplomáticos, trabajadores temporales, participantes en programas de intercambio, ministros religiosos, así como para testigos e informantes.

Las nuevas disposiciones se suman a otras medidas impulsadas por la administración de Trump y que han tenido repercusiones directas para la comunidad mexicana.

Entre ellas se encuentran los decretos destinados a limitar la obtención de la ciudadanía estadounidense para los hijos de personas que ingresan al país mediante el llamado “turismo de maternidad”.

Asimismo, las autoridades sanitarias endurecieron las medidas para el traslado de mascotas entre ambos países, ya que algunos propietarios deberán acreditar, mediante certificados veterinarios, que sus animales están libres del gusano barrenador.



