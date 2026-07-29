‘Nadie le compra más a EU que México’, destaca Ebrard ante desdén de Trump al TMEC

Ante el reiterado desdén al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que Donald Trump remarcó esta semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que ningún otro país en el mundo le compra más a la unión americana como nuestro país lo hace.

Durante una entrevista televisiva, el republicano dijo que él prefiere que su país sea “independiente” de las economías de sus socios norteamericanos, porque la importancia del TMEC sólo es para estos, pero no para su gobierno.

“No me importa, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente”, declaró.

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Al plantearse el tema durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario mencionó que “la realidad” es el trabajo que se ha sostenido con las reuniones y rondas de revisión a las que ha acudido el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, contexto en el cual México ha conseguido las condiciones comerciales más favorables frente a Estados Unidos.

“Acaba de estar el embajador Greer en México. Estamos trabajando muy de cerca con su equipo… Las decisiones que se tomaron la semana pasada, si lo ves en el cuadro general de países, México tiene el mejor trato, lo cual también explica por qué ha crecido nuestra exportación a Estados Unidos. Entonces, pues la realidad de lo que estamos trabajando es esa”, declaró.

Incluso, esto ha llevado a que el país se convierta en el principal comprador, superando incluso los monstruos que adquieren otras naciones en conjunto.

“Un dato que hay que tener presente: México es el cliente número uno de Estados Unidos. Nadie le compra más a Estados Unidos que México. Si sumas a China, Alemania y Japón, nosotros compramos más a Estados Unidos. Somos su cliente número uno. Entonces, por eso hemos buscado mantener esa relación”, dijo.

A pesar del escenario favorable que hoy se tiene, comentó que cada semana se mantiene expectantes por cualquier cambio que pudiera darse.

“El resultado está a la vista, ¿no? Ahora, evidentemente cada semana hay que estar alertas, hay muchas cosas, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hoy por hoy vamos bien”, dijo.

El funcionario recalcó que, aún con las definiciones que tome Estados Unidos respecto a su relación comercial con el mundo, el país debe de continuar con el Plan México.

En ese mismo sentido se expresó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el hecho de que la unión americana marcara cambios en el comercio global, al ser la economía principal en el mundo, esto no implica que México deje de trabajar en su propio plan.

“Eso no quiere decir que solo dependamos de lo que haga Estados Unidos y el tratado comercial. Nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo con el plan México”, declaró.

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FGR