Mañanera de Sheinbaum: 29 de julio del 2026

Este miércoles 29 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- UNAM apura salida entre exigencia de anular... y también amagos de amparos

- CSP a expresidentes: Caso Ruffo no es político, es criminal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR