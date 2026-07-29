Aspirantes evalúan amparo si se cancelan los resultados

Un reducido grupo de aspirantes seleccionados, acompañados de sus padres, exigieron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respetar el lugar que ya obtuvieron en el examen de admisión e incluso advirtieron que, si se llegaran a anular los resultados, evaluarían la presentación de un amparo.

Al pie de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria este martes, se dieron cita alrededor de una veintena de jóvenes y sus familias que expresaron su descontento por las suspicacias que despertaron los resultados tan elevados en los exámenes de admisión de este año.

158 mil 712 aspirantes presentaron el examen de la UNAM

César Ruiz, padre de una joven seleccionada, afirmó que sí se evalúa la presentación de un amparo para exigir que se continúe con el proceso de admisión, pero antes de decidirlo, escucharán la resolución a la que llegue la universidad.

Luego de compartir entre ellos la serie de inconformidades, redactaron a mano un pliego petitorio que fue entregado a la Rectoría. El primer punto fue demandar a la universidad que continuara con el proceso de admisión en los tiempos establecidos en la convocatoria que se emitió.

Asimismo, los quejosos solicitaron que se respeten los derechos a solicitar cambio de plantel, de modalidad, de carrera y otras particularidades.

Durante la discusión para determinar lo que establecerían en el pliego petitorio, los participantes se negaron a incluir en el documento algún pronunciamiento sobre la continuidad de la aplicación del examen en línea.

Otro caso es el de Ximena Bárcena, quien se plantó en Rectoría con unas pancartas hechas junto a su madre, para exigir que se le respete el lugar que consiguió para cursar la carrera de Trabajo Social, en este que es su segundo año intentando ingresar.

Afirmó de manera contundente que estaría dispuesta a interponer un amparo, motivada no sólo por el dinero que invirtió en prepararse mejor para el examen, sino también por las múltiples complejidades emocionales, psicológicas y hasta familiares que implica la presentación de la prueba.

Por el contrario, la repetición de la prueba sería el mejor escenario al que ahora se enfrentarían para no perder un año en volverlo a intentar o verse orillados a buscar otras opciones que no estaban contempladas en sus aspiraciones profesionales.