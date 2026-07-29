KIA invertirá 649 mdd en México para producir nuevo vehículo eléctrico, anuncia en Mañanera de CSP

La empresa automotriz surcoreana Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares para el periodo 2026-2028, y que además representará un parteaguas para la producción de un vehículo eléctrico en el país y con alto contenido nacional.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esta inversión se inserta en el plan de impulsar la industria automotriz, con miras a incrementar el contenido nacional como se definió en el Plan México.

Comentó que con este capital se iniciará la producción de un vehículo que hasta ahora sólo se producía en Corea y cuyo arranque será el próximo 4 de agosto en su planta ubicada en Pesquería, Nuevo León.

Sostuvo que esto es una gran noticia porque permitirá producir un vehículo eléctrico con gran contenido nacional, estimado al 27 por ciento y que crecerá en el futuro. Por ahora, generará 500 nuevos empleos este 2026 y mil 1500 indirectos, a lo largo del sexenio.

“Cuando anunció la presidenta el Plan México, uno de los objetivos principales era aumentar el contenido nacional, es decir, lo qué se produce en México. Y segundo lugar: en una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, las aranceles, las nuevas reglas, etcétera, etcétera, el que se tome esta decisión significa que esta empresa, que es una de las empresas más importantes del mundo, está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades inversión y está tomando una decisión en favor de la inversión”, sostuvo.

Anuncio esta mañana en Palacio nacional. ı Foto: Yulia Bonilla.

Young Sam Kim (Andy Kim), presidente de KIA México, se dijo honrado de compartir nuevas inversiones en México, las cuales destacó por avanzar en “sintonía” con el Plan México.

Destacó que la presencia de 11 años de la empresa en el país ha crecido a la par de la economía nacional, impulsada por una filosofía centrada en el cliente y las personas.

Sostuvo que las continuas inversiones en electromovilidad se alinean con los valores del plan nacional para lograr un crecimiento innovador e incluyente.

Subrayó que, de cara a la próxima década, reafirman su “promesa” de mantenerse como un socio confiable de México, en apego a los planes de prosperidad compartida.

Marianela Calderón, directora de administración de KIA México, sostuvo que la empresa surcoeana reconoce al talento mexicano, pero además está comprometida con que la capacidad técnica de sus productos y la cultura de mejora compitan exitosamente en los mercados más exigentes del mundo.

En materia de sostenibilidad, comentó la construcción de un parque solar de 2 MW en su complejo de manufactura, con una expansión previa a 8 MW para el 2030; además hay un compromiso de reducir las emisiones de carbono.

Explicó que la energía generada será equivalente al consumo anual de más de cuatro mil hogares mexicanos y, entre los planes ya se contempla la construcción de una segunda planta de reciclaje de aguas residuales, de la que se espera reutilizar aproximadamente mil 50 metros cúbicos de agua al día, equivalente a cerca del 70 por ciento de agua tratada que se usan en la producción de los autos.

El volumen recuperado anualmente será comparable al consumo de más de 2000 hogares mexicanos, dijo.

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FGR