Kia arrancó la venta del nuevo K3 2027 tanto en carrocería sedán como hatchback. Este auto fabricado en la planta de Pesquería, Nuevo León, es de suma importancia para la firma surcoreana, ya que se trata de su modelo más exitoso, el cual, de hecho, está constantemente peleando por el título al auto más vendido del mercado mexicano.

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Aspectos del Kia K3, auto más vendido de la marca, llega a México ı Foto: Autocosmos

En el caso del Sedán, destacan elementos como los faros delanteros led con iluminación Star-map, las luces diurnas conectadas a la parrilla y las calaveras led de aspecto futurista. Dependiendo de la versión, puede montar rines de aluminio de hasta 17 pulgadas. Por su parte, del Hatchback se conserva una apariencia más cercana a un crossover. Kia resalta el difusor delantero y trasero, barras en el techo y una postura visual más robusta.

Aspectos del Kia K3, auto más vendido de la marca, llega a México ı Foto: Autocosmos

El interior es uno de los apartados donde ambos modelos buscan marcar diferencia frente a varios de sus rivales directos.

Kia integró una pantalla multimedia panorámica de 10.25 pulgadas, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de un clúster digital de 4.2 pulgadas.

Aspectos del Kia K3, auto más vendido de la marca, llega a México ı Foto: Autocosmos

A esto se suman cargador inalámbrico para smartphone, iluminación ambiental configurable en 64 colores y aire acondicionado automático de doble zona con salidas traseras. En conectividad, ambos modelos integran el sistema MyKia+ y MyKia+ Pro, que permite controlar distintas funciones del vehículo desde el teléfono inteligente.

En versiones EX Pack y GT-Line aparece un ambiente más deportivo gracias al volante forrado en piel, pedales deportivos y paletas de cambio detrás del volante. También destaca el quemacocos eléctrico, disponible en versiones superiores, así como la llave inteligente con encendido por botón y apertura automática de cajuela.

Aspectos del Kia K3, auto más vendido de la marca, llega a México ı Foto: Autocosmos

Uno de los puntos fuertes del K3 2027 sigue siendo el espacio interior. Kia presume que el sedán ofrece una de las cabinas más amplias de su categoría, acompañada de una cajuela de 544 litros, una cifra competitiva para el segmento.

En el hatchback, la capacidad de carga alcanza los 390 litros, además de contar con asientos traseros abatibles 60:40.

En materia de seguridad, Kia mantiene una dotación bastante completa. Tanto el sedán como el hatchback cuentan con seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y anclajes ISOFIX. Además, ambos modelos recibieron la calificación máxima de cinco estrellas en Latin NCAP.

La oferta de asistencias avanzadas ADAS también es amplia para el segmento. Dependiendo de la versión, el K3 incorpora asistente de mantenimiento y seguimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo de punto ciego con intervención de frenado, alerta de salida segura y asistente de luces altas automáticas.

Mecánicamente, el principal protagonista es el motor de 2.0 litros de cuatro cilindros, disponible en versiones superiores y capaz de desarrollar 150 hp y 141 lb-pie de torque. La transmisión puede ser manual o automática, dependiendo de la configuración elegida. Además, el hatchback añade una suspensión tipo crossover y una mayor altura libre al piso en versiones EX Pack y GT-Line, alcanzando hasta 180 mm.

En dimensiones, el K3 Sedán registra 4,545 mm de largo y una distancia entre ejes de 2,670 mm, mientras que el Hatchback mide 4,295 mm de largo, aunque conserva la misma distancia entre ejes.

Kia K3 2027

Precios y versiones

SEDÁN

L TM $304,900

L TA $ $335,500

LX TM $358,600

LX TA $372,600

EX $400,300

EX PACK $435,900

GT LINE $477,900

HATCHBACK

LX $358,600

EX $400,300

EX PACK $435,900

GT LINE $477,900