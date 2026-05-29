JETOUR anuncia la llegada a nuestro mercado de la nueva G700, un SUV todoterreno híbrida enchufable, así que vamos a conocerla.

Jetour G700, SUV híbrido con capacidad todoterreno ı Foto: Autocosmos

Diseño exterior

Esta SUV con tres filas de asientos destaca por:

• Faros matriciales LED

• Salpicaderas anchas

• Molduras plásticas

• Estribos laterales eléctricos

• Rines de aluminio de 20”

Jetour G700, SUV híbrido con capacidad todoterreno ı Foto: Autocosmos

Tren motriz

El primer integrante de la Serie G emplea la plataforma GAIA (Generation of All-terrain Intelligent Architecture) que integra un sistema híbrido con tres motores eléctricos y un motor a gasolina de 2.0l, ofreciendo una potencia total de 892 hp y 837 lb-pie de torque.

7 años tiene esta marca china de haber sido lanzada

Además, cuenta con una batería de 34.1 kWh de capacidad que le permite 100 km/h en modo eléctrico y un consumo de combustible combinado de hasta 53 Km/l.

Jetour G700, SUV híbrido con capacidad todoterreno ı Foto: Autocosmos

Capacidades todoterreno

Para afrontar cualquier tipo de terreno, así como cualquier pendiente, G700 cuenta con:

• Ángulo de entrada: 35 grados

• Ángulo ventral: 21

• Ángulo de salida: 28

El desempeño del tren motriz se puede ajustar a través de 14 modos de manejo (Eco, Normal, Sport, Nieve, Lodo, Arena, Rocas, X-Smart), opciones de manejo off road (Vadeo, Drifting, Expert, Racing y U-Turn (Tank Turn)) así como configuraciones específicas como modo eléctrico, híbrido o automático.

Jetour G700, SUV híbrido con capacidad todoterreno ı Foto: Autocosmos

Este SUV posee un chasis independiente tipo body-on-frame, sistema de tracción integral con tres bloqueos de diferencial, suspensión neumática y control electrónico de amortiguación. Además, se puede seleccionar el bloqueo de diferencial delantero, trasero y central, así como caja reductora 4L.

Diseño interior

Puertas adentro de G700 sobresalen:

• Display horizontal de 35.4 pulgadas

• Pantalla central táctil de 15.6”

• Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica

• Pantalla de entretenimiento trasera de 17.3”

• Pantalla trasera de aire acondicionado de 8.8”

• Asientos forrados en piel nappa con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación

• Sunroof delantero y trasero

• Jetour G700 2026: Versiones y precios

• Jetour G700 2026 está disponible en nuestro país en los siguientes precios y versiones:

• Jetour G700 Wild - 1,439,900 pesos

• Jetour G700 Wild Diamond - $1,539,900 pesos

• Aunque éstos son los precios de lista, los precios de lanzamiento de Jetour G700 2026 quedan en:

• Jetour G700 Wild - 1,399,900 pesos

• Jetour G700 Wild Diamond - 1,499,900 pesos

• Esta firma china ofrece una garantía de 10 años o 10,000 km en motor, y en defensa a defensa de 7 años o 200,000 kilómetros.