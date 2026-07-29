Crece presión de créditos al consumo en México

El crecimiento acelerado y la competencia para otorgar más créditos al consumo no garantizado han elevado el apalancamiento de los hogares latinoamericanos más allá de su capacidad de pago y ha “contrarrestado los beneficios” del mercado laboral, crecimiento de los ingresos y de la actividad económica; se prevé que la presión continúe en 2026.

En el caso de México, el endeudamiento es menor al de otros países, pero el ratio de deuda de los hogares respecto del Producto Interno Bruto pasó de 16.2 por ciento en 2023 a 17.4 por ciento en 2025, señaló Moodys Ratings.

El Dato: Aunque Moody’s advierte un deterioro en la calidad de los activos de AL, México sigue siendo el país con uno de los menores niveles de endeudamiento con 17.4% del PIB.

“Sin embargo, dado que la expansión ha coincidido con un debilitamiento de las condiciones económicas y una desaceleración del crecimiento de los salarios y del empleo formal, los castigos de cartera han aumentado en los últimos tres años en casi 100 puntos base en el crédito al consumo, hasta alcanzar el 8.0 por ciento en mayo de 2026”, agregó.

Además, se suma el hecho de que las empresas de tecnología financiera, llamadas fintechs y los bancos digitales están modificando los patrones de riesgo de activos en el país.

MOROSIDAD ı Foto: Especial

Hasta abril de 2026, los créditos a las empresas grandes representaban el 53 por ciento del total; a los hogares, 40 por ciento y a las pequeñas y medianas empresas sólo 7.0 por ciento; mientras que el porcentaje de morosidad se situó alrededor de 4.0 por ciento, pero “el estrés sobre la calidad de los activos se está diferenciando cada vez más entre tipos de prestamistas”.

8.0 por ciento llegó la tasa de castigos del crédito al consumo

Por ejemplo, en Brasil, las fintechs y los bancos digitales, que atienden a segmentos de menores ingresos, mantienen su rentabilidad, porque a menor precio para la prestación de servicios se compensan los costos crediticios por una mayor autorización de créditos que implican un mayor riesgo, y de igual forma sucede con México. Hasta abril de 2026, las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) han incrementado el otorgamiento de créditos hasta en 3.0 por ciento, “casi el doble que dos años antes”.

“De cara al futuro, el menor crecimiento de los ingresos reales en un contexto de mayor endeudamiento de los hogares —especialmente por préstamos no garantizados— continuará presionando la calidad de los activos en Brasil. El débil crecimiento económico y las condiciones más moderadas del mercado laboral supondrán un reto para los prestatarios en México”, indicó Moody’s Ratings.

La institución destacó que para las carteras corporativas el deterioro es más contenido; sin embargo, afirmó que existen vulnerabilidades, como en el caso de Brasil que las compañías han incurrido cada vez más a los crecientes mercados locales de capitales para compensar los elevados costos de financiamiento.

“México ha mantenido ratios de préstamos morosos corporativos muy sólidos y estables, y las empresas más grandes se han beneficiado de los ingresos diversificados”.