Urgen reforma fiscal para frenar informalidad

En junio se registraron 33.1 millones de personas laborando en la informalidad, un incremento de alrededor de 100 mil trabajadores en comparación con el mismo mes de 2025, con lo que ya representan 55 por ciento de la población ocupada. De hecho, especialistas refieren que con el Mundial se esperaba una mayor generación de puestos de trabajo en la formalidad; por lo que el reto sigue siendo crear empleos de calidad, situación que sólo se logrará a través de una reforma fiscal que permita cumplir con la ley y dé certeza.

17.9 millones de personas trabajaron en la informalidad en junio

De acuerdo con ManpowerGroup, la población ocupada en la informalidad comenzó el año con 32.7 millones de personas, en febrero subió a 33 millones, y se mantuvo hasta abril cuando se registraron alrededor de 33.4 millones de trabajadores en dicha condición, al igual que en mayo, mientras que para junio la cifra bajó a 33.1 millones de informales, “las cifras de junio muestran un mercado laboral que mantiene actividad económica, pero con señales de presión”.

Pese a que la Población Económicamente Activa (PEA) creció a tasa anual en el sexto mes del año, la ocupada o con empleo tuvo un retroceso y el número de personas que laboran en la informalidad se incrementó, “lo que refleja que una parte importante de las oportunidades laborales se generan fuera de los esquemas formales”, dijo Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) señaló que en junio sólo 27 millones 026 mil 666 personas contaron con un empleo en la formalidad, menos que las que tienen un puesto de trabajo informal.

60.08 millones de personas se encontraron ocupadas en junio

“Con el Mundial 2026, se estimaba una mayor capacidad para incorporar trabajadores al empleo formal; sin embargo, los datos muestran que ese dinamismo no se tradujo plenamente en puestos con seguridad social y prestaciones para el mercado laboral mexicano, por lo que el principal reto continúa siendo convertir la actividad económica informal en empleos de calidad”, señaló.

En ese sentido, Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, señaló que el incremento de la informalidad tiene relación con el “alto costo” para cubrir con las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, y en especial, para las microempresas es más complicado dar cumplimiento a todas las disposiciones y obligaciones.

“¿Y qué sucede cuando por desconocimiento no se cumple? Empiezan a llegar las revisiones, las sanciones, las multas, las clausuras y prefieren cerrar y establecerse en la economía informal. Entonces, los altos costos de ser formales impactan mucho en la decisión de serlo o no”, dijo en entrevista con La Razón.

El Dato: En junio de 2026, las personas sin empleo fueron 1.8 millones y representaron 2.9 por ciento de la Población Económicamente Activa, indicó el Inegi.

La especialista destacó que el impacto de las cuotas de seguridad social, al ser dispares, abonan a pasar a la informalidad; por ejemplo, una persona que pone algún comercio, la prima de riesgo es menor a 2.0 por ciento; mientras que, si es un empleo en construcción o un taller de soldadura, el pago es superior a 7.0 por ciento, “siete veces más que la más baja, eso es un costo muy importante”.

Y resaltó que en el caso de los trabajadores que perciben el salario mínimo, las cuotas deben ser absorbidas por el empleador, tanto la del trabajador como la del patrón, situación que también encarece la contratación formal.

Y si se suman, los impuestos locales sobre nóminas “también tienen sus repercusiones”, porque son variables. En la Ciudad de México se paga alrededor de 4.0 por ciento, pero a los empleadores con menos de 10 personas trabajadores es de 3.0 por ciento; no obstante, en otras entidades el porcentaje va desde 2.0 hasta 4.25 por ciento.

“No se diga el cumplimiento de todas las obligaciones en materia laboral, como son las comisiones mixtas, las de revisión de repartos de utilidades, de capacitación, de seguridad, de higiene y todas ellas que en caso de que no las tengan constituidas, o que no tengan los medios alternativos que han dispuesto las autoridades laborales para poder cumplir, impactan al sector productivo con multas”, acotó.

Destacó que una solución para evitar el paso a la informalidad es que las micro y pequeñas empresas cuenten con menos porcentajes en las cuotas de seguridad social, como sucedió con el Régimen de Incorporación Fiscal y también incorporar una reforma fiscal.

“Implementar una disminución de cuotas para los patrones pequeños que tienen de uno hasta 20 trabajadores para que puedan tener un cumplimiento, pero con una menor carga de seguridad social y manejar estímulos fiscales: hacer una reforma fiscal donde sea más fácil el cumplimiento y donde también les den mayor seguridad jurídica a los inversionistas”, agregó.

Añadió que, en los últimos años sólo se han hecho algunos cambios, pero sólo “se van haciendo parches en las leyes, pero muchas de las disposiciones quedan cojas o quedan obsoletas”, ejemplificó que desde hace 25 años, los límites de las deducciones de vehículos permanecen, hoy es de máximo 175 mil pesos, pero actualmente no hay automotores que cuesten eso, o en el caso de los vehículos híbridos o eléctricos sólo hasta 250 mil pesos y tampoco hay alguno que su valor en el mercado sea de esa cantidad.

“Hay muchos conceptos que deben actualizarse, para que también las personas puedan incorporarse con una mayor certeza jurídica a esa economía formal”, puntualizó.