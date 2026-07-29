Prevén más crecimiento con compra de insumos

Mientras las cifras del primer semestre perfilan a México como la novena potencia exportadora, debido a un crecimiento de 25 por ciento anual, lo cual ayudó a generar un superávit comercial cercano a los 10 mil millones de dólares como lo señaló la Secretaría de Economía (SE); especialistas consideraron que la importación de insumos puede contribuir al crecimiento económico del país, pero es necesario que el país incorpore conocimientos, ingeniería, servicios tecnología, es decir, aumentar el valor agregado para vender con un mayor contenido regional.

“México es una locomotora de exportación y pronto llegará a ser la novena potencia exportadora del mundo. El crecimiento anual de las exportaciones mexicanas al mundo fue de prácticamente 25 por ciento anual en el periodo enero-junio. Esto nos lleva al superávit comercial más alto registrado en México en los últimos 35 años para un periodo enero-junio de 10 mil millones de dólares”, indicó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la SE.

El Dato: En junio, las exportaciones extractivas se ubicaron en mil 577 mdd y mostraron un alza anual de 37.3%.

Por su parte, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior del Noreste (Comce Noreste), sostuvo que el año pasado, las importaciones que realizó el país fueron por un valor de 664 mil 066 millones de dólares, de las cuales, el 76.8 por ciento fueron de bienes intermedios: materias primas, partes, componentes que son utilizados en los procesos productivos y 8.5 por ciento, bienes de capital como maquinaria y equipo para “ampliar o modernizar” la producción.

“En conjunto, más de 85 de cada 100 dólares importados estuvieron vinculados con la producción y la inversión productiva, y no directamente con el consumo final” indicó Javier Cendejas Meneses, presidente del Comce Noreste.

Agregó que la estructura no es nueva, ya que, en 2018 el país importó mercancías por un valor de 464 mil 277 mdd, de los cuales 76.5 por ciento fueron de bienes intermedios, es decir, de productos para procesos industriales, por lo que el reto no es dejar de importar, sino que más proveedores mexicanos participen en la venta de insumos que el país adquiere.

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Asimismo, destacó que entre 2018 y 2025, Asia pasó de 34.6 a 44.9 por ciento su participación en las importaciones del país y aunque en 2025, EU fue el principal proveedor de México con mercancías por un valor de 298 mil 664 mdd.

El análisis mostró también un cambio relevante en el origen de las compras mexicanas. Entre 2018 y 2025, la participación de Asia en las importaciones del país aumentó de 34.6 por ciento a 44.9 por ciento, hasta alcanzar un valor cercano a 249 mil 796 mdd, seguido por China, con 133 mil 270 mdd, pero también participaron Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, Alemania y Japón.

En ese sentido, Asia “se ha consolidado como una fuente estratégica” en el suministro de productos electrónicos, semiconductores, computadoras, circuitos integrados y componentes automotrices.

Además, las importaciones mexicanas de mayor valor se concentraron en partes para máquinas de oficina, procesadores de datos, entre otros.