ICE, por colocar cámaras corporales a sus agentes; esperan frenen abusos

IMAGEN de archivo de una redada antiinmigrante, sin fecha ni lugar de captura, provista por el ICE.

La implementación de cámaras corporales para agentes migratorios anunciada ayer por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue recibida por organizaciones mexicanas como un posible avance para reducir abusos y muertes durante operativos. Sin embargo, defensores de derechos humanos advirtieron que la falta de transparencia sobre la publicación de videos podría limitar su impacto.

Ayer, la agencia señaló que sus agentes de campo en todo el país contarán con cámaras corporales para finales de septiembre, tras años de demoras. El despliegue se produce después de recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes que aplican la ofensiva migratoria del presidente de EU, Donald Trump, lo que ha intensificado la presión para la asunción de responsabilidades, algo que las cámaras podrían facilitar.

El Dato: Tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Trump revocó una orden de Joe Biden que exigía a las agencias federales de seguridad el uso de cámaras corporales.

La política establece que el ICE difundirá sin demora videos de tiroteos y otros encuentros en los que sus agentes causan la muerte o lesiones graves sólo después de determinar que hacerlo “redunda en los mejores intereses del organismo”. Eso le otorga a su director la facultad discrecional para publicar grabaciones que favorezcan la imagen de la agencia, mientras se procura mantener otras ocultas, de acuerdo con expertos.

La política exige que los agentes activen las cámaras durante actividades policiales rutinarias, incluyendo arrestos, ejecución de órdenes de registro y respuesta a emergencias. Tras tiros u otros sucesos graves, un comité que incluye a altos funcionarios del ICE y abogados, revisará las grabaciones y recomendará si deben divulgarse pronto, de acuerdo con la política de cámaras corporales de febrero de 2025.

Si la respuesta es afirmativa, la grabación podría hacerse pública en 72 horas. Pero si el director de ICE determina que “circunstancias específicas y convincentes” justifican su retención, tiene autoridad para bloquear o retrasar indefinidamente su divulgación, indica la política.

La agencia migratoria abrió en julio pasado la partida de 30.9 millones de dólares para comprar los equipos, un día después del tiroteo en Maine en el que un agente del ICE con antecedentes de comportamiento violento mató a un automovilista colombiano de 25 años. Días antes, otro agente del ICE mató a tiros a un trabajador de la construcción mexicano que se dirigía a su trabajo en Houston.

en DUDA. La ausencia de cámaras en muchos procedimientos del ICE ha alimentado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la actuación de los agentes, sobre todo tras las muertes recientes, y abre el debate sobre quién controla las imágenes, cuándo se activan y de qué manera se utilizan para determinar si una actuación estuvo marcada por prejuicios.

Para Geraldine Vásquez, de la organización ProMujerVida LA, los dispositivos representan una exigencia que la comunidad migrante ha planteado por años: contar con evidencia independiente.

“La comunidad mexicana espera que estas cámaras sirvan para proteger vidas y no solamente para proteger la imagen de una agencia. Cuando una persona muere durante un operativo, las familias tienen derecho a saber qué pasó”, señaló.

Carlos Basurto, especialista en diseño de cámaras corporales policiales, señaló que esta práctica puede convertir estos dispositivos en herramientas de manejo de imagen institucional: “Pueden utilizarse para presentar a la policía de la manera más favorable posible”.

Javier Dueñas, un trabajador mexicano en Texas, relató que después de conocer casos de personas fallecidas durante operativos migratorios comenzó a sentir temor incluso al salir a trabajar.

“Uno piensa que si no está haciendo nada malo no tiene por qué preocuparse, pero cuando ves que hay personas que terminan heridas o muertas, empiezas a preguntarte si alguien va a escuchar tu versión”, dijo a La Razón.

En California, Ana María Cruz, madre de dos hijos nacidos en EU, asegura que la llegada de cámaras genera esperanza, pero también dudas: “Si está grabando, debería servir para conocer la verdad completa, no sólo la parte que la autoridad quiera mostrar”.

Para Macarena Santos, especialista en migración de la Universidad Veracruzana, las cámaras pueden ser una herramienta importante para conocer lo ocurrido durante una detención, pero no deben confundirse con una garantía automática de que los procedimientos serán imparciales.

“Una cámara registra la interacción entre un agente y una persona, pero no necesariamente permite identificar por sí sola las decisiones que ocurrieron antes de que comenzara la grabación”, dijo.

Es decir, puede mostrar qué ocurrió durante una revisión, pero no necesariamente responder por qué una persona fue seleccionada inicialmente para ser interrogada, detenida o registrada: “Este punto resulta especialmente relevante para las comunidades mexicanas y latinas, que han denunciado prácticas de perfilamiento racial en distintos contextos de control migratorio. La cámara puede grabar el procedimiento, pero no el prejuicio”.

El riesgo, advierte, es que la tecnología termine documentando únicamente la última parte de una cadena de decisiones.

Detención de migrantes alcanza pico con Trump

| Redacción |

En julio pasado el número de migrantes detenidos por las autoridades de Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump alcanzó su nivel más alto, con más de 50 mil arrestos, informó la agencia española EFE, citando a un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El registro se produce en medio de las presiones para incrementar las detenciones de migrantes, con el objetivo de alcanzar los dos mil diarios, y de una expansión de las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

El Tip: En centros de detención han muerto 55 personas bajo custodia del ICE, 22 en lo que va del 2026.

En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43 mil detenciones, una cifra también récord durante la actual administración, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

Estos datos, que aún no se han publicado oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes en julio.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia “intensificará la presión en las calles”.

Sin embargo, la mayoría de los migrantes detenidos por las autoridades de EU no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de que las autoridades persiguen a “criminales” y a “lo peor de lo peor”.

Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, únicamente 34 por ciento de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025 habían resultado condenadas por algún delito.