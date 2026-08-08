Pedir explicación sobre El Mayo no es necedad: CSP

La insistencia de México a Estados Unidos para que aclare cómo consiguió la captura de Ismael El Mayo Zambada no es una necedad, sino una aclaración relevante para conocer si hubo o no injerencia de aquel país en territorio mexicano, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

La declaración respondió al exembajador de EU en México, Ken Salazar, quien señaló que la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa (CDS) se debería considerar una victoria para ambos países.

Consultada al respecto, la mandataria reiteró que hay contradicciones entre lo que se informó en su momento respecto a la aprehensión y las versiones que, después, salieron a la luz, cuando el FBI entregó una aeronave a un museo para exponer que en ésta se trasladó al capo mexicano, lo cual hizo sospechar que agentes estadounidenses intervinieron en el país.

La mandataria subrayó que esta situación es la que debe quedar clara, porque no sólo se trata de reconocer que un criminal debe de estar en prisión, sino también ver que el hecho derivó en una ola de violencia que sigue sin cesar.

“Pero eso es muy distinto a que haya una injerencia directa sin la autorización del Gobierno de México, porque, además, es violatorio de nuestras normas. Entonces, por eso es relevante. No es una necedad de decir: ‘es que seguimos insistiendo porque… nada más porque sí’. Es relevante porque tiene que clarificarse si hubo una injerencia y una participación directa en esta detención y también en la situación que vive en este momento Sinaloa. Es muy relevante clarificar para seguir avanzando”, reiteró Sheinbaum.

Respecto a la sugerencia del exembajador sobre establecer un plan de convenio bilateral comercial, Sheinbaum comentó que las bases que hoy se tienen resultan suficientes y no ve necesario modificarlo y recordó que la conducción de la relación con EU se mantiene bajo cuatro principios, donde el fundamental es la defensa de la soberanía nacional, aspecto que, recordó, ha sido reconocido por los funcionarios estadounidenses: “ Ellos saben… Incluso lo dijo todavía ayer o antier el secretario de Seguridad; incluso creo que el de la DEA lo dijo también ayer, dijo: ‘México es muy celoso de su soberanía, y eso lo tenemos que entender’. Lo dijo Mullin, el secretario de Seguridad, y lo dijo Terry Cole... Pero ambos dijeron: ‘México es muy celoso de su soberanía y nosotros tenemos que respetar eso y coordinarnos bajo ese…’ Bueno, eso es lo que pedimos, respeto a nuestra soberanía”, reiteró.