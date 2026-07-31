Donald Trump rompe el silencio acerca del plan de Gianni Infantino de privatizar el Mundial (VIDEO)

Donald Trump y Gianni Infantino tuvieron una relación muy cercana durante el Mundial 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no había hablado con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, acerca de la posibilidad de que el organismo ofreciera participaciones a inversores externos para el Mundial.

“¿Infantino te habló de vender un porcentaje del Mundial de la FIFA?“, le preguntó un periodista en conferencia de prensa a Donald Trump, quien respondió que no y de inmediato pasó a otro tema.

-Periodista: "¿Infantino te habló de vender un porcentaje del Mundial de la FIFA?"



+Trump: "No".



Infantino quiere vender un 20% de los derechos comerciales del Mundial al fondo de inversión del hermano del yerno de Trump, Joshua Kushner, según The Times. pic.twitter.com/IExq8sN2D7 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 31, 2026

El plan de la FIFA para privatizar el Mundial

La FIFA anunció esta semana que tiene previsto crear una filial de 20,000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y el resto de sus eventos, y que ofrecerá participaciones de hasta el 20 por ciento a inversores externos.

Donald Trump y Gianni Infantino mantienen una estrecha relación como consecuencia de la Copa del Mundo 2026 celebrada en su mayoría en Estados Unidos, aunque México y Canadá también recibieron algunos partidos.

Según la FIFA, se espera que una sociedad fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, lidere el grupo de inversores.

UEFA, AFC y Concacaf se oponen a plan de Donald Trump

La UEFA, la Concacaf y la AFC (Confederación Asiática) se pronunciaron abiertamente en contra del plan de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol inclusive dejó en claro que sus 55 asociaciones se niegan a participar en cualquier torneo de la FIFA mientras esta propuesta se mantenga en pie.

La FIFA ideó el proyecto FIFA Forward Enterprise para captar miles de millones de dólares con la venta de acciones a inversores externos, incluyendo al fondo liderado por Joshua Kushner, idea que también rechazaron la Concacaf y la AFC por medio de comunicados.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no se manifestó en contra de la propuesta de Gianni Infantino, pues aseguró que tomará la decisión dependiendo lo que le convenga al balompié nacional.

“La FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis, para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”, señaló al respecto el organismo, dejando la puerta abierta a acceder al plan del suizo-italiano.

EVG