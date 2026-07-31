UEFA y Concacaf se rebelan a plan de Infantino de privatizar FIFA

Luego que se diera a conocer que Gianni Infantino quiere crear una empresa de 20,000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo con inversores privados, incluida la familia Kushner (ligada a Donald Trump), la UEFA y la Concacaf rechazaron esta postura, siendo el ente europeo el que se posicionó más fuerte al asegurar que “no participarán en competiciones FIFA”.

El plan del presidente de la FIFA de vender una participación de los ingresos de la Copa del Mundo a inversores de capital privado recibió un duro golpe cuando todos los países afiliados a la UEFA decidieron boicotear todas las competiciones del ente rector del futbol mundial en señal de protesta.

El Dato: Infantino fue elegido presidente de la FIFA en el Congreso extraordinario del 26 de febrero de 2016. Suma tres Copas del Mundo desde que está al frente.

“La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, inicia el comunicado de prensa del ente de Europa.

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Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) reveló que fueron contactos por la FIFA sobre el programa FIFA Forward, que representa un nuevo modelo financiero. “En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo”, dice el desplegado. “Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”.

El siguiente gran torneo de la FIFA es la Copa del Mundo Femenil 2027. Falta menos de un año para la realización del certamen Brasil, pero la reacción de la UEFA ante los planes de la FIFA dejan en suspenso a los torneos que vienen en el futuro. Por el momento ninguno de los implicados ha detallado qué pasará con el certamen femenino.

El Tip: Aunque la Concacaf rechazó la propuesta de la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dijo en un comunicado que se tomarán su tiempo para analizar la decisión que más convenga al desarrollo del balompié. Canadá y EU reprobaron el acto de FIFA.

Gianni Infantino presentó una oferta de 20 millones de dólares para cada uno de sus 211 miembros globales, que debe aceptarse a más tardar a mediados de septiembre. La oferta es para que avance el plan de vender las operaciones comerciales en 20,000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados.

“La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del futbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, agrega el comunicado presentado por la FIFA.

El inversor principal sería la firma Thrive Capital de Nueva York creada por Joshua Kushner, quien es hermano de Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el futbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no sólo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del futbol mundial.

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Después de la UEFA fue la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol la que dijo que sus países afiliados, rechazaron de manera unánime la propuesta de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo.

“La Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro rechazan la propuesta. Encargaron a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del futbol en nuestra región”, inicia el mensaje.

Infantino se dirigió el martes a los 211 miembros (que ya son, en la práctica, los propietarios de la FIFA como asociación sin fines de lucro bajo la legislación suiza) que, si aprueban el FIFA Forward, los 10 millones de dólares de financiación básica prometidos para los próximos cuatro años se duplicarán a 20 millones. Calculó que la financiación de la FIFA hasta 2038 sería de 86 millones de dólares para cada uno, en lugar de unos 36 millones.

“Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA. Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del futbol, y su mayor activo, debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística”, termina el comunicado de la Concacaf.

Las últimas horas han sido convulsas dentro de la FIFA y el plan de financiamiento de Infantino lo pone en la cuerda floja. El suizo lleva 11 años al frente del máximo ente rector del deporte, pero podría haber un cambio de poder.

“Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al futbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta”, finaliza la UEFA en su mensaje.

Tras la final del Mundial en Nueva Jersey, Infantino parecía hace 11 días tener un camino despejado para ser reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031, pero con el boicot de UEFA su ciclo puede terminar antes.

La FIFA fijó como fecha límite el 18 de noviembre para que posibles candidatos se declaren para una votación presidencial de los 211 miembros prevista para el próximo marzo en Rabat, Marruecos. Hasta el momento ya perdió más de la mitas de los votos por su decisión. Las elecciones son en marzo del 2027.

La FMF dijo en un comunicado que se tomarán su tiempo para analizar la decisión que más convenga al desarrollo del balompié. Canadá y EU reprobaron el acto de FIFA. ı Foto: Especial

Estructura de la FIFA

Congreso: 211 asociaciones

Consejo de la FIFA: 37 miembros

Comités permanentes: Asesorías en áreas específicas, comisión disciplinaria, comisión de ética, comisión de apelación y arbitraje

Confederaciones: (UEFA, CAF, AFC, Concacaf, Conmebol y OFC).