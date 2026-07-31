México domina en clavados de los JCC Santo Domingo 26

En Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana de clavados firmó un inicio dorado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cosechando tres medallas de oro y dos de bronce. Estas preseas consolidan a México en el liderato del medallero general, marcando el ritmo de la competencia regional en el Complejo Acuático dominicano.

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“Es la medalla que me faltaba”, dijo el campeón olímpico Osmar Olvera, quien debutó con éxito al coronarse campeón en el trampolín de un metro. El regio sumó 430.85 puntos tras seis ejecuciones de alto nivel, logrando el único título que le faltaba en su palmarés. El colombiano Luis Uribe se quedó con la plata, mientras que el abanderado mexicano Juan Celaya aseguró el bronce con un registro de 401.70 puntos.

9 días restan para que termine el evento en Santo Domingo

La olímpica Alejandra Estudillo conquistó la plataforma de 10 metros femenil en una final compleja. La multimedallista mundial superó la lista con el grado de dificultad más alto del orbe y batalló contra fuertes ráfagas de viento que la obligaron a repetir su primer clavado (parado de manos), además de lidiar con fallas técnicas.

Estudillo finalizó las cinco rondas con 359.40 puntos para colgarse el oro. La dominicana Victoria Garza obtuvo la plata y la juvenil de Jalisco, Adriana Torres se adjudicó el bronce con 313.70 unidades. El tercer metal dorado de la jornada llegó gracias a la dupla integrada por Rut Páez y Zyanya Parra, quienes dominaron la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados femenil.

LAS IMÁGENES DEL DÍA ı Foto: AP

A la mitad de la justa regional, Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), elogió el desempeño de los deportistas y advirtió que se aproxima la etapa más intensa del calendario.

La exclavadista, a quien se observa en las gradas de las diferentes áreas de competencia apoyando con su “silbido” y palabras de aliento a la delegación, agradeció el apoyo recibido desde la presidencia de la República, al hablar del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Agradecerle siempre a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra Presidenta, que está muy al pendiente de todos los atletas y entrenadores, y que no les ha quitado el apoyo nunca; siempre ha estado ahí, muchas gracias”, subrayó la directiva.

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En deportes que se despiden de tierras caribeñas destaca el ciclismo de pista, que concluyó acciones en el óvalo de cemento, con 12 metales, seis oros, cuatro platas y dos bronces. Daniela Gaxiola fue la reina del “keirin”, donde Yuli Verdugo fue bronce. En la extenuante prueba de “madison”, Ricardo peña e Ignacio Prado se llevaron la medalla de oro en varonil, mientras que Yareli Aceedo y Sofía Arreola fueron plata en la femenil. En el BMX Racing individual femenil, Marisa Flores se llevó el bronce.

El ráquetbol ya sumó en el medallero con Alexandra Herrera, oro en singles femenil; Rodrigo Montoya y Eduardo Portillo, oro y plata en varonil; Gabriela Martínez y María Rodríguez, oro en dobles femenil;

La natación acumulando títulos gracias a Celia Pulido, Marcus Reyes y Paulo Strehlke.