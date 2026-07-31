Hormiga González arrastra sequía goleadora de poco más de 3 meses

El delantero sensación de las Chivas no la está pasando bien en este inicio de temporada con el Rebaño, ya que arrastra una sequía goleadora desde hace poco más de tres meses. Armando La Hormiga González consiguió su último tanto con el conjunto jalisciense fue el pasado 5 de abril de 2026 en partido ante los Pumas de la Jornada 13 del Clausura 2026.

En aquel encuentro, los universitarios comenzaron ganando el compromiso con goles de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo, pero en la segunda parte apareció Armando González para marcar un doblete y rescatar el empate para el equipo de Gabriel Milito, aunque no esperaba que ése fuera su último tanto con su equipo y después vendría una sequía para el ariete azteca.

El Dato: El primer tanto de Armando González con la camiseta de Chivas fue en julio del 2024 contra Tijuana en el Estadio Caliente. Sumas dos campeonatos de goleo.

Tras el compromiso ante los Pumas, Armando González ha tenido actividad en ocho partidos, uno de ellos en la Copa del Mundo 2026 con México y otro más en el amistoso frente a Ghana previo al Mundial; sin embargo, el delantero del Rebaño Sagrado solamente tiene un tanto con la camiseta de la Selección Nacional y fue ante Islandia en el encuentro de preparación que se llevó a cabo en Querétaro.

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El arranque de temporada para González también ha sido complicado, ya que en dos encuentros sólo ha sido titular en uno de ellos y tiene dos tiros a puerta en poco menos de 150 minutos en el Apertura 2026. En caso de continuar con este rendimiento, será complicado para el ariete mexicano superar su marca de la temporada pasada, en la que marcó 12 tantos en 17 compromisos y estuvo peleando por el título de goleo.

29 goles suma La Hormiga con el Rebaño

De momento, su peor marca como delantero ocurrió en 2024, cuando disputó 17 cotejos, entre Apertura, Clausura, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup, y sólo pudo marcar tres tantos, mientras que el 2025 ha sido su mejor año con 14 goles para su cuenta personal en 29 partidos.

Durante su corta carrera, Armando González ha pasado por dos rachas goleadoras que demostraron su nivel dentro del campo de juego: la primera en el Apertura 2025, cuando en tres partidos convirtió cinco goles, tres ante el Atlas, uno frente a Pachuca y el último enfrentando a Monterrey. Después de esos tres encuentros, La Hormiga se ganó su primer llamado con la Selección Mexicana para estar presente en los partidos amistosos frente a Uruguay y Paraguay en octubre del año pasado.

Tras regresar al Rebaño Sagrado, fue en marzo de este año cuando Armando González apareció en el marcador en cuatro partidos consecutivos, consiguiendo cinco goles, uno ante Atlas, León y Monterrey y un doblete que le propinó a Santos Laguna.

Después de su participación en el Mundial 2026, torneo en el que disputó algunos minutos del partido inaugural contra Sudáfrica, diferentes equipos fuera de México pusieron el ojo sobre el delantero mexicano; sin embargo, las Chivas no dejarán ir tan fácil a su joven estrella, por lo que blindaron su carta con un contrato hasta 2029 y subieron su cláusula de rescisión en caso de que cualquier club decida hacerse con los servicios del ariete mexicano.

Esta noche el equipo de Gabriel Milito tendrá su partido correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026 ante Puebla, compromiso que inaugura la tercera fecha del certamen local y que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La Franja busca seguir con una buena racha después de tener un Clausura 2026 para el olvido y así dejar atrás que lo quieran vender y cambiar de sede.

ARMANDO GONZÁLEZ

EDAD: 23 años

ALTURA: 1.79 cm

EQUIPO: Chivas

POSICIÓN: Delantero