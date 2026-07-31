La FOTO de Santiago Giménez que puede aclarar su futuro

Luego de una pausa por sus vacaciones tras participar en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, el delantero Santiago Giménez fue visto en una foto que puede aclarar, por lo menos, su futuro inmediato, ya que se le vio de regreso con la plantilla del AC Milan.

El ariete azteca ya reportó con los rossoneros en medio de constantes rumores sobre su posible salida del club. Giménez portó la playera del Milan en el día de las pruebas físicas, se le fotografió al lado de Christian Pulisic, aunque esto no asegura su permanencia en Il Diavolo.

Mientras Santi Giménez entrena en Milanello, su lugar en el Milan no está para nada asegurada, pues medios internacionales señalan que hay muchos clubes interesados en el mexicano. Ahora se suma el Porto como una de las escuadras que podrían sacar a Giménez de Italia.

La nueva campaña de la Serie A inicia el 22 de agosto, pero el Milan debuta en el certamen un día más tarde visitando al Torino. Sin embargo, los clubes pueden cerrar contrataciones hasta el 11 de septiembre, cuando termina el mercado de fichajes de verano.

Eso significa que hasta esa fecha el destino de Santiago Giménez es un misterio, pues depende de muchos factores si el canterano del Cruz Azul se embarca una campaña más a defender los colores del segundo equipo más ganador en la historia de la Champions League.

Meanwhile at Milanello...

First day back for Puli & Santi 🎞️ pic.twitter.com/Pfm8qyFDbs — AC Milan (@acmilan) July 30, 2026

El Milan está de luto

Franco Baresi, el ex capitán del AC Milan que fue uno de los defensores más aclamados de Italia, falleció a los 66 años. El Milan, el club donde pasó toda su carrera como jugador durante 20 años, anunció su muerte el viernes. No se informó la causa del fallecimiento.

Baresi se sometió a una cirugía en agosto de 2025 para extirpar un nódulo pulmonar y posteriormente comenzó un tratamiento de inmunoterapia. “El AC Milan entero está llorando”, dijo el cuadro rossoneri.

“Su ejemplo e integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta número 6”, añadió el Milan. “Las condolencias que el AC Milan expresa a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada Rossonero, que siente esta pérdida como propia”.

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