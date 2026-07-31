Cruz Azul vs Atlante: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

Cruz Azul recibe al Atlante en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 3 del Apertura 2026.

El motivado Cruz Azul vuelve a ser local en el Estadio Azteca este sábado 1 de agosto, cuando reciba al Atlante en encuentro correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La Máquina llega a este duelo con la motivación por todo lo alto después de que conquistó el Campeón de Campeones, el segundo trofeo bajo la dirección técnica de Joel Huiqui.

Los Potros de Hierro, por su parte, se presentan a este cotejo con el objetivo de ganar su primer juego en su regreso a la Liga MX a partir de este Apertura 2026, luego de su derrota ante Necaxa y su empate contra el América.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Cruz Azul vs Atlante?

El partido entre Cruz Azul y Atlante se jugará este sábado 1 de agosto, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Sábado 1 de agosto

Hora : 21:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Atlante

CRUZ AZUL : Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi, Érik Lira, Charlie Rodríguez, José Paradela, Agustín Palavecino, Luca Romero y Nicolás Ibáñez.

ATLANTE: Óscar Jiménez, Walter Portales, Nicolas Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Walter Clar, Martín Fernández, Eugenio Pizzuto, Luis Calzadilla, Jhojan Julio y Luis Puente.

La historia es clara, el @EstadioBanorte fue hecho para nosotros.



Esta es nuestra casa y aquí somos los locales 🏟️🔵🔴#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/7HVRBpQ3tI — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 31, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul enfrentó al Atlante?

Han pasado poco más de 12 años desde la más reciente ocasión que Cruz Azul y Atlante midieron fuerzas en un partido de Liga MX.

Fue el 9 de febrero de 2014 en el Estadio Andrés Quintana Roo, de Cancún, y el resultado fue un categórico 4-1 a favor de los de La Noria.

En la Ciudad de México, Cruz Azul y Atlante no se enfrentan desde el 17 de agosto de 2013, cuando los cementeros ganaron 1-0 con gol de Christian Gimenez, quien dio inicio a una riña luego de darle un codazo a Mauricio Romero, un incidente que no pasó a mayores.

EVG